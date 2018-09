Joven consigue trabajo con un currículum hecho a mano

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Un joven argentino de 21 años de edad consiguió un empleo luego de presentar ante su contratista un currículum hecho a mano. Lo anterior no fue una ocurrencia del chico, sino la falta de dinero para imprimir su documento.



A pesar de que Carlos Duarte anduvo por varios días buscando una vacante, todos sus intentos no tuvieron éxitos, hasta que una empleada de una cafetería compartió su historia en las redes sociales.



"Hola, ¿cómo estás? Te molesto un segundo para hacerte una consulta, ¿están tomando gente? Porque yo estoy buscando trabajo, me dijo este joven bien educado que esperó su turno para que lo atienda con tranquilidad y estaba bien prolijo", escribió Eugenia López en su Facebook.

La mujer explicó que en la empresa donde ella labora no habían vacantes en ese momento, por lo que le pidió que dejara su CV por si más adelante se presentaba una oportunidad.



"Lo qué pasa es que no tengo ni para imprimir", le dijo Duarte, a lo que la empleada le pidió que tomase asiento en una mesa y lo escribiese en la hoja que le iba a dar, Duarte le explicó que no hacía falta porque llevaba encima un cuaderno y un bolígrafo. "Y así quedó de prolijo su CV", señaló López.



El CV se hizo viral en las redes sociales y el joven logró conseguir trabajo en una fábrica de vidrios. "No le puedo pedir más a la vida. Haber conseguido un trabajo fijo, en blanco, con horarios y un sueldo era lo que anhelaba", expresó el chico.