Universidades acuerdan clases semipresenciales a nivel nacional

EGUCIGALPA, HONDURAS.- El Consejo de Educación Superior (CES) junto al gobierno electo de Xiomara Castro han acordado el regreso a clases progresivo y semipresencial en las más de 20 universidades privadas y publicas del país.



“Estamos trabajando con las nuevas autoridades gubernamentales para poder incrementar la conectividad y darle acceso a toda la población, el que no se quiera vacunar que no se vacune, pero no tendrá acceso a los espacios universitarios”, dijo Francisco Herrera, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

En tanto, Marlon Brevé, rector de Unitec, acotó que “hemos programado la impartición de clases con un componente práctico presencial y con orden. Se van a respetar las normas de bioseguridad como disponibilidad de agua potable, estaciones dispensadoras de gel y la colocación de los pupitres a un metro y medio de distancia”.



Diversos rectores de las universidades sostuvieron ya reuniones con la presidenta Castro, quien está al tanto de la petición efectuada que consiste en exhortar al gobierno, a través de la Secretaría de Salud y el Seguro Social, programar la vacunación sistemática y dosis de refuerzos pertinentes en la comunidad universitaria, algo que fue acogido por el mandato entrante, confiaron los rectores.

