En zona de emergencia por rebrote de covid-19 declaran a Juticalpa, Olancho

OLANCHO, HONDURAS.- Las dos muertes de la semana pasada y el aumento de contagiados en el Hospital San Francisco (HSF) han obligado a las autoridades de la Alcaldía de Juticalpa, Olancho a realizar una declaratoria de emergencia por covid-19.



La declaratoria se realizó el pasado martes 28 de diciembre del 2021.



Cabe mencionar que los casos habían bajado considerablemente en la sala covid-19 del HFS, sin embargo esta semana inició con 17 ingresos de infectados por el virus.

El departamento de Olancho cerró el 2021 con 7,822 casos de los cuales Juticalpa registró 4,240, es decir el 54% del total de casos.



“La decisión fue tomada debido al rebrote de casos sospechosos y comprobados de covid-19 que están empezando a abarrotar las salas de triaje y las Unidades de Cuidados Intensivos del Hospital Regional San Francisco”, declaró el alcalde Huniberto Madrid.



Agregó que como Comité de Emergencia Municipal (Codem) han hecho lo posible por evitar un rebrote, pero no cuentan con el apoyo de las instituciones que forman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

El edil aseguró que Sinager en Olancho no está activo, por lo tanto es difícil realizar acciones para controlar la ola de contagios que están empezando a registrare en el municipio de Juticalpa.



“Pedimos que se reactive Sinager porque solo dice la cantidad de infectados pero no hacen acciones para parar esto, como Codem hacemos nuestra parte pero las demás instituciones no nos hacen caso y si vamos a enfrentar esta nueva crisis necesitamos que Sinager esté activado”, declaró.



Añadió que la organización que contrató la Secretaría de Salud acaba de asegurar que extendió el contrato hasta el 25 de enero al personal de salud que labora en el triaje del sector de Calona y sala covid-19 del HSF.



Sin embargo, dijo que le preocupa que al quedar funcionando solo el triaje de Juticalpa, este colapse pronto al recibir pacientes de todo el departamento. EL HERALDO buscó la reacción del director y epidemióloga de la Región de Salud para saber las estrategias que esperan aplicar para frenar el rebrote, pero no contestaron mensajes ni llamadas.

