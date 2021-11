'No vacunados vulneran derechos de quienes se han protegido del covid-19': presidente del CCNI

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente del Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones (CCIN), Renato Valenzuela, manifestó que la Constitución de la República y la Ley de Vacunas de Honduras, vigente desde el 2014 establecen que se debe respetar el derecho a la vida y la salud. El galeno señaló que la vacunación contra covid-19 obligatoria está estipulada en la ley y se debe hacer cumplir. Él conversó con EL HERALDO y esto fue lo que nos dijo:







¿Debe ser obligatoria la vacunación contra el covid-19?



Para la Secretaría de Salud es función establecer como obligatoria la vacunación para todos los hondureños que estén dentro de los grupos priorizados porque el no vacunarse somete a la población al riesgo de que adquiera una enfermedad grave como el covid-19, y al adquirir la enfermedad van a diseminarla entre otros grupos que pueden ser susceptibles, aunque estén vacunados, y ponen en riesgo la vida de esas otras personas. La aplicación de la vacuna contra el covid-19 es como la de otras vacunas, debe ser obligatoria para todo hondureño mayor de 18 años y para niños mayores de 12 años.



¿Se debe establecer también para empleos?



La ley debería aplicarse, está bien claro en la ley, toda persona que vaya a ser contratada se le debe exigir el carnet de vacuna. Las personas que no se vacunan están vulnerando los derechos humanos de quienes ya están vacunados. El problema es que en el país hay demasiadas leyes pero muy pocos cumplidores. Deberían exigir el carnet de inmunización porque la ley ampara.







¿Si ya existe una base legal sería necesario aprobar otra legislación?



No es necesario más leyes, sino que los entes a cargo, en este caso la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Salud, sean los grandes encargados de supervisar y exigir que la vacunación sea completa.



¿Cómo deberían estar las coberturas?



La mayoría de la población objeto de 18 años para arriba debería estar vacunada, con primera dosis andamos alrededor del 70%, que no es malo, pero ya deberíamos andar en el 90% por la cantidad de vacunas y el esfuerzo que se ha hecho. Con segunda dosis ya deberíamos llegar a un 70%.







¿Qué efecto está teniendo la inmunización?



La mayoría de hospitales de Honduras están teniendo muy pocos pacientes ingresados por covid-19 grave. La cantidad de muertes en las últimas semanas ha bajado enormemente. Si tuviéramos vacunados con doble dosis al 80% ya tendríamos un control mayor de la enfermedad.



¿Cuál es la postura del CCNI sobre el carnet?



Que se cumpla la Ley de Vacunas de Honduras, donde establece claramente que el carnet de vacunación es obligatorio. El Consejo Consultivo le ha recomendado a la Secretaría de Salud que haga cumplir la ley.







¿Todos los hospitales deben pedir el carnet?



Sí, los hospitales que ya lo están pidiendo a los pacientes y sus familiares están cumpliendo la ley. Si no lo tienen, pueden hacerlo en el hospital.

