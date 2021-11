IHSS aplicará segunda dosis de AstraZeneca a personas que no estén afiliadas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) informó este lunes que todas las personas que necesiten la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca pueden acudir a cada uno de los centros regionales habilitados en todo el país.



El centro asistencial explicó que esta medida abarcará a todas las personas, sean afiliadas o no.

"Para su vacunación deben presentar el carné de vacunación de la Sesal y la tarjeta de identidad", explicaron las autoridades a través de un comunicado.



Para los hondureños que quieran asistir a recibir su segunda inoculación podrán realizarlo del 1 al 5 de noviembre en los siguientes puntos:

En Tegucigalpa

-Unitec Tegucigalpa de 8:00 AM a 3:00 PM

-UPNFM de 8:00 AM a 3:00 PM

-Clínica Periférica no. 2 (Santa Fe) 7:00 AM a 7:00 PM

-Centro Especializado de Atención Integral al Adulto Mayor de 8:00 AM a 2:00 PM

-Hospital de Especialidades (La Granja) de 7:00 AM a 2:00 PM

Cortés

-Unitec San Pedro Sula de 8:00 AM a 3:00 PM

-Oficina Regional IHSS SPS de 8:30 AM a 12:00 PM

-Clínica Regional IHSS Choloma de 8:00 AM a 3:00 PM

-Clínica Regional IHSS Tocoa 8:00 AM a 1:00 PM

-UTH La Ceiba de 8:00 AM a 3:00 PM

-Clínica Regional IHSS de 8:00 AM a 3:00 PM

-Clínica Regional IHSS Villanueva de 7:00 AM a 1:00 PM

Zona centro, sur y oriente

-Clínica Martínez, San Lorenzo, de 9:00 AM a 12:00 PM

-Instituto José Cecilio del Valle, Choluteca, (2-5 noviembre) de 7:00 AM a 2:00 PM

-Centro Médico Comayagua Colonial (5 de noviembre) de 2:00 a 4:00 PM

-Cementera Argos, Comayagua, (5 de noviembre) de 12:00 a 4:00 PM

-Unicah, Siguatepeque, (3-5 de noviembre) de 8:00 AM a 3:00 PM

-Clínica Regional IHSS Catacamas de 8:00 AM a 3:00 PM

-Hospiral San Francisco, Juticalpa, de 7:00 AM a 1:00 PM

-Clínica Regional IHSS, Danlí, de 8:00 AM a 4:00 PM

-Clínica Regional IHSS, El Paraíso, de 8:00 Am a 4:00 PM

