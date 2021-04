Alumnos en Honduras ahora trabajan con sus padres por falta de clases

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Su estatura es quizás de unos 80 centímetros, con timidez levanta su rostro triste, con la piel dorada por el sol, debido a que a su corta edad ya trabaja y no asiste a la escuela.

“Pásame ese palo, hijo”, le ordenó el papá a “Juancito”, mientras el señor detenía una bicicleta en la que acomodaba una carga de leña para venderla a 90 o 100 lempiras.

El niño tiene seis años de edad, a punto de cumplir siete, estaba cursando el primer grado, pero su padre, don Marvin Amaya, lo sacó debido a que todas las escuelas están cerradas.

El señor afirmó que no tiene la capacidad económica para las nuevas exigencias de internet y aparatos electrónicos que demandan los maestros.

“Es bien complicada la situación aquí en Honduras, ahora piden internet para hacer las tareas por teléfono, ¿de dónde voy agarrar dinero?, a robar no voy a ir”, expresó el padre del familia, que lo único que puede hacer por su hijo es andarlo en sus labores diarias en Comayagua, Comayagua.

El equipo de EL HERALDO Plus llegó a donde están los estudiantes olvidados e ignorados por sus mentores y las autoridades de la Secretaría de Educación.

La pandemia de analfabetismo se suma a la del covid-19 en Honduras. El sistema educativo cada día es más decadente a nivel público y ahora los problemas impactan en el sector privado.

Datos proporcionados a EL HERALDO por el Sistema Nacional de Información Educativa de Honduras (Sinieh), de la Secretaría de Educación, revelan que hasta el 14 de abril en el 2021 a nivel público el impacto de la deserción escolar ha golpeado en los tres niveles del sistema escolar.

Menos estudiantes en las escuelas

De los 157,437 estudiantes del sector público que abandonaron el sistema educativo en el 2021, un total de 63,661 son de educación básica, que es igual al 40.4 por ciento del total (cuatro de cada diez).

El segundo nivel más afectado en números absolutos es la educación media, con 50,580 estudiantes que no se han matriculado en el 2021 en los institutos estatales. Esto significa que el 32.1 por ciento de los desertados (tres de cada diez) en el sector público son alumnos de educación media.

Un alto porcentaje de estos muchachos de 12 a 17 años están ayudando a sus padres en labores del campo, en la economía informal o en las labores de la casa, cuidando a sus hermanos.

“El año pasado me salió de sexto grado la niña, pero este año no la metí, porque no están dando clases, aquí la dejé en la casa, lavando la ropa y aseando”, dijo al equipo de EL HERALDO la señora Antonia Hernández, del municipio de Cane, La Paz.

En tanto, miles de pequeños que este año aprenderían sus primeras letras, números y colores, no lo hicieron, porque no los matricularon.

Según el Sinieh, son 43,196 niños del sistema educativo de prebásica del sector público que no se matricularon en el 2021, es decir, el 27.4 por ciento del total.

A la pequeña Yoselin le gustan sus cuadernos, ha coloreado algunas figuras, pero su mochila es un desorden, no sabe qué es lo que tiene que hacer por falta de orientación.

“A la niña le gusta el kínder, pero yo estoy quedando ciega, no tenemos luz (energía eléctrica), peor celular o internet para que hagan lo que los maestros dicen”, expresó a EL HERALDO la abuela María López, del barrio San Francisco de La Paz, La Paz.

104,000 estudiantes menos reportó el nivel de educación media este 2021 con respecto a 2020



Educación media

En los institutos privados los estudiantes más afectados son los de educación media, con 53,944 de los 88,919 que no se matricularon este año.

Esto representan el 60 por ciento de los alumnos que no fueron inscritos por sus padres.

En educación básica a nivel privado 19,454 alumnos quedaron fuera este 2021, es decir, el 21.9 por ciento del total, y a nivel prebásico son 15,521 alumnos, es decir, el 17.5 por ciento de lo 88,919.

“Así como lo dicen ustedes en sus reportajes, esta crisis se debe a que los padres de familia perdieron sus empleos y los microempresarios dejaron de producir y todo esto no permite que puedan pagar las colegiaturas”, declaró Carlos Sabillón, gerente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras (Fenieph).

Indicó que los datos del Sinieh muestran la realidad que está sufriendo el sistema educativo nacional, “esto nos ha afectado terriblemente y este año está más crítico que el año pasado”, afirmó en entrevista con EL HERALDO.

Consideró que todo el sistema educativo ha decaído por las malas decisiones, como haber cerrado todas las escuelas con los primeros dos casos de covid-19. Bien se pudo haber dado clases en los departamentos donde no habían casos y los cierres se hubieran hecho paulatinos, consideró.

Ahora que la pandemia está fuera de control si es altamente riesgoso dar clases presenciales, más ahora que afecta a la gente joven, junto al agravante que no llegan las vacunas y que no hay para niños.

Tampoco el gobierno mejoró la cobertura a internet, pese a que se emitió un decreto para que hubiera el servicio gratuito. No se ha cumplido, Igualmente, se incumplió en que la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) proveyera este servicio a los centros educativos.

En el caso del sector privado, se solicita al gobierno préstamos blandos o líneas de redescuento para invertir en tecnología, como computadoras y tabletas para los alumnos y maestros, a fin de que las escuelas puedan trabajar en línea.

Al hacer el análisis de la deserción por nivel educativo en conjunto, es decir, entre los sectores público y privado, en el nivel medio hay un 42.4 por ciento de deserción.

En segundo lugar está educación básica con 33.7 por ciento y en prébasica no se matricularon el 23.8 por ciento. La pregunta es: ¿volverán una vez se abran las escuelas?