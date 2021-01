Cohep pide habilitar hospitales móviles y evitar campañas políticas por alza de covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La alta cantidad de muertes y contagios a causa del covid-19 continúa preocupando a la población y a las autoridades hondureñas, por lo que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) realizó este miércoles un contundente llamado a través de un comunicado.



De acuerdo al escrito, otra de las principales razones para pronunciarse es el gran número de trabajadores de la salud muertos a causa de la pandemia, quienes han tenido que luchar frente a la primera línea, en ocasiones, sin los espacios e insumos necesarios para la atención de los pacientes.

Por tal razón, el ente representante del sector privado en el país dijo que "pedimos a la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, que sin más demora, ponga en funcionamiento los hospitales móviles adquiridos por el Estado hace más de 10 meses. Esos hospitales deben estar habilitados aunque sea como centros de triaje y estabilización".



De igual forma, hicieron enfásis en que se debe dotar de medicamentos a los centros designados contra el covid-19 y ampliar la capacidad de atención en hospitales y triajes a nivel nacional.

Irresponsabilidad política

Las autoridades del Cohep también aprovecharon para llamar a la prudencia a los diferentes candidatos a cargos de elección popular y autoridades de los partidos políticos en Honduras, para que respeten las medidas de bioseguridad vigentes y no arriesguen a la población en las concentraciones que realizan previo a las elecciones primarias de marzo.

"Hacemos un llamado a los partidos políticos y a los precandidatos de estos, que no realicen actividades de proselitismo político que concentren a los ciudadanos poniendo en riesgo grave la salud de las familias hondureñas. Es tiempo que la clase política se reinvente y que como lo ha hecho la mayoría de los sectores, que busquen alternativos para transmitir sus mensajes y propuestas de buen gobierno a los ciudadanos; No aceptamos ni toleramos que la inconciencia de los políticos ponga en riesgo la salud de los hondureños", enfaterizaron.

A continuación el comunicado íntegro:

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), ante la difícil situación que hoy vive el país a causa del alto número de contagios de la población a causa de la covid-19, a la ciudadanía en general comunica:



PRIMERO: Reconocemos la labor de los médicos y de todo el personal de la salud al frente de la Pandemia de la covid-19, su labor ha sido fundamental para evitar mayor luto en la familias hondureñas; de igual forma lamentamos el alto número de muertes en el gremio médico y de la salud en general, son pérdidas que nos entristecen y que como hondureños nos deben de llevar a la reflexión y generar un cambio en nuestra conducta, debemos de asumir un comportamiento responsabe y cuidar de nuestra salud personal y proteger la salud de los demás por medio del uso permanente de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social, aún con nuestro seres mas cercanos y familiares.



SEGUNDO: De inmediato se deben de fortalecer los centros de triaje y de estabilización, los cuales se han convertido en la principal medida de contención para frenar el contagio de la covid-19 y alcanzar una atención oportuna de los pacientes y de esa forma evitar el colapso de los hospitales por la atención de casos graves.



Asimismo, el gobierno debe de dotar de los medicamentos necesarios para atender en forma preventiva y curativa la enfermedad de la covid-19.



TERCERO: Pedimos a la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, que sin más demora ponga en funcionamiento los Hospitales Móviles adquiridos por el Estado de Honduras hace mas de 10 meses, estos hospitales deben estar habilitados para servir, aunque sea como centros de triaje y estabilización, pero deben de inmediato estar al servicio de la población.



CUARTO: Es impostergable que todos los proyectos de ampliación de la capacidad hospitalaria sean finalizados, la incapacidad de algunos funcionarios no puede seguir siendo un factor que afecte a la población que requiere de los servicios de salud.



QUINTO: Hacemos un llamado a los partidos políticos y a los precandidatos de estos, que no realicen actividades de proselitismo político que concentren a los ciudadanos hondureños poniendo en riesgo grave la salud de las familias hondureñas, es tiempo que la clase política se reinvente y que como lo ha hecho la mayoría de los sectores, que busquenmétodos alternativos para transmitir sus mensajes y propuestas de buen gobierno a los ciudadanos hondureños; No aceptamos ni toleramos que la inconciencia de los políticos ponga en riesgo la salud de los hondureños.



SEXTO: A la población hacemos un fuerte llamado de conciencia para cuidarnos y seguir las reglas básicas de cuidado personal, como ser el lavado de manos, el uso de la mascarilla y el distanciamiento social; al sector empresarial le solicitamos dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad y ser responsables en el cuidado de la salud de sus trabajadores, clientes y proveedores.