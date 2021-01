Colocan la primera piedra del Instituto Oncológico Hondureño

COMAYAGUA, HONDURAS.-La construcción del edificio del Instituto Oncológico Hondureño, que tendrá su sede en la ciudad de Comayagua, zona central del país, inició este martes con la colocación de la primera piedra.



A la ceremonia asistió el presidente Juan Orlando Hernández, quien aseguró sentirse orgulloso del proyecto. "Me siento orgulloso y contento de la donación de este predio, esto es ejemplo de que tenemos gente de gran corazón y aquí se pretende construir un Instituto que incluso puede ser un referentes regional a nivel de Centroamérica".



"Nunca he sido amigo de andar poniendo primeras piedras, porque a mí me gustan que las cosas se hagan y se cumplan, pero estoy aquí porque sé que aquí se va a hacer algo fenomenal y de beneficio para la población", dijo el mandatario ante la multitud.

LEA: Fiscalía investigará compras de medicinas en los hospitales



El acto se desarrolló en el predio que fue donado a la Fundación Para el Desarrollo de Comayagua y que cuenta con una área de 4.90 hectáreas, y está localizado en la ciudad de Comayagua, a inmediaciones del balneario Villamar Park.



La zona de construcción tiene acceso a todos los servicios básicos, agua potable, alcantarillado y electricidad.



El predio es de fácil acceso por todos los medios de transporte terrestre y aéreo, y está ubicado a solo cinco kilómetros del aeropuerto Internacional de Palmerola, y a 80 kilómetros de Tegucigalpa.