Muere por covid-19 el patólogo hondureño Edgardo Murillo  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El reconocido patólogo gástrico y docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Edgardo Murillo, falleció la mañana de este domingo por covid-19.



Murillo perdió la batalla contra el coronavirus luego de varias semanas luchando en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de la capital.

El presidente de la Asociación de Médicos del IHSS, Carlos Umaña, confirmó el desceso de su colega y lamentó que el personal de salud siga muriendo a causa de este virus.



Con el fallecimiento de Murillo suman ya 60 profesionales de salud que han muerto a causa del covid-19 en Honduras.





Hospitales llenos

"Me atrevo a hacer este video desde mi sitio de trabajo, normalmente no lo hago, pero quiero decirle a la población sobretodo en la zona norte del país que estamos en colapso total, no tenemos cupo para nadie", dijo Umaña en un video donde confirma la muerte de Murillo y hace un fuerte llamando a la población.



"Tenemos múltiple personal contaminado en este momento y acaba de fallecer un colega, tenemos otro cinco debatiéndose entre la vida y la muerte", aseguró.

Además, contó que se han tenido que habilitar áreas que no son para covid-19 para poder atender la demanda de pacientes que llegan diariamente.



"La situación es desesperante y hoy quiero llamar la atención desde mi hospital que ¡por favor no salgan des sus casas!", continúo haciendo un llamado a la Mesa Multisectorial para que tome acciones para frenar esta ola de casos.