Transportistas advierten paro a nivel nacional

'Hoy no tenemos respuestas no queda más que tomar acciones, por lo que no descartan paralizaciones', puntualizaron los dirigentes.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Dirigentes del rubro del transporte anunciaron este martes que a partir de la próxima semana tomarán acciones ante el incumplimiento del gobierno a los acuerdos y pactos firmados.

Tras una reunión de emergencia, los transportistas de la capital se declararon en "estado de calamidad" debido a las pérdidas que enfrentan -por un lado por la extorsión que sufren desde hace años y por el otro por la pandemia-.



El grupo de representantes detalló además que uno de los principales problemas que enfrentan son los compromisos de pago que no pueden saldar con la banca privada.

LEA: Gobierno invertirá 1,000 millones de lempiras para reconstrucción de escuelas



+ Atic secuestra documentos en Copeco ligados a cinco líneas de investigación

"Hemos firmado acuerdos y convenios como el fondo Firsa de 400 millones para el sector transporte de la capital y hasta la fecha solo se han hecho efectivo 50 millones", lamentó uno de los dirigentes.

El Firsa es un Fideicomiso de Administración e Inversión para el Programa Nacional para la Reactivación del Sector Agroalimentario y de la Economía de Honduras que mediante la resolución No.CTA-014-E-01-03/2020 del 19 de febrero de 2020, resolvió la modificación y aprobación del producto financiero en apoyo del sector de transporte terrestre urbano del Distrito Central.



La dirigencia lamenta además el poco flujo de pasajeros en la capital debido a la pandemia y piden una reunión directa con el presidente Juan Orlando Hernández. "Nos vienen diciendo que nos va a convocar y hasta la fecha no hemos tenido ninguna reunión con el comisionado del IHTT", detalló.

Lea aquí: Secretaría de Educación lanza campaña 'te queremos estudiando'



"Exigimos que se le dé la importancia debida al sector transporte porque sino tomaremos medidas de presión ya que no podemos pagar, nos están amenazando con quitarnos las unidades y hasta las bienes que tenemos", dijo otro de los afectados.



Los transportistas piden apoyo financiero, bono compensatorio, descuento en combustible y el pago de matrícula por partes, y advierten que se le ha dado un tiempo prudencial al gobierno para que les cumpla, "hoy no tenemos respuestas no queda más que tomar acciones, por lo que no descartan paralizaciones", puntualizaron.