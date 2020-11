El Congreso Nacional no derogó el feriado morazánico

En la reunión del martes el Congreso no derogó el decreto legislativo que trasladó el feriado morazánico a la primera semana de noviembre.

Fernando Maldonado

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Pese a que el Congreso Nacional aprobó el decreto legislativo que trasladó el feriado morazánico de octubre a la primera semana de noviembre, no lo derogó durante la sesión del martes.

En consecuencia, el decreto de las vacaciones sigue en vigencia.

No obstante, el Poder Ejecutivo canceló las vacaciones debido a la amenaza del huracán Eta, que azotó varias comunidades del Caribe hondureño.

“Con base en los pronósticos y teniendo como premisa que el fin del Estado es la vida humana, el gobierno de la República determinó cancelar el feriado morazánico en vista de que las condiciones meteorológicas podrían representar un riesgo para la vida”, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) en un comunicado. Antes, en cadena nacional, se hizo el anuncio que dejó sin efecto el feriado.

El abogado constitucionalista, Juan Carlos Barrientos, argumentó que lo adoptado por el Ejecutivo “es totalmente ilegal, hay un principio jurídico que dice que las cosas en derecho se deshacen de la misma forma como se hacen. Solo el Congreso Nacional podía cambiar de fecha o eliminar el feriado”.

Aseveró que “en la sesión debieron haber conocido el asunto, presentar un diputado o el mismo Ejecutivo una moción y ahí no más discutirla y aprobarla, y ordenar su inmediata publicación en La Gaceta y decir que el decreto era de efecto inmediato, pero no lo hicieron”. Otros poderes del Estado e instituciones descentralizadas no acataron la resolución del Ejecutivo y dejaron en firme el feriado.

Para el caso, el Poder Judicial emitió un acuerdo en el que explicó que sus funcionarios se presentarán a sus labores hasta el lunes 9 de noviembre.

“En función de la planificación de las labores jurisdiccionales y administrativas, se cancelaron todas las audiencias que estaban contempladas para estas fechas y se reprogramaron para la otra semana”, señala el comunicado. Indica que desde la semana anterior se incorporaron empleados de turno, por lo que se tomó la determinación de continuar con el asueto.

El Ministerio Público (MP) también adoptó la misma medida de mantener el descanso para todos los funcionarios de la institución. Y el Tribunal Superior de Cuentas es otra institución que continuará con el asueto.