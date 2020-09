Roberto Brevé: "Nos vimos obligados a presentar base de datos vieja al CNE"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La paz y tranquilidad del país pasa por la nueva Ley Electoral y esta solo el Congreso Nacional la puede aprobar.

El censo provisional entregado por el Registro Nacional de las Personas (RNP) al Consejo Nacional Electoral (CNE) “no es confiable” porque está elaborado con “la base de datos vieja”, argumenta Roberto Brevé, nuevo comisionado presidente del RNP, en entrevista a EL HERALDO.



¿Por qué el Registro Nacional de las Personas le advirtió al Consejo Nacional Electoral que el censo provisional no es confiable?

La obligación del Registro permanentemente es pasarle mes a mes al CNE la actualización de la base de datos que viene arrastrándose desde las elecciones de 2017. Y una de las razones por las que se intervino el RNP es que hubo muchos reclamos y denuncias de la base de datos. El 14 de septiembre mandamos el censo provisional, nosotros esperábamos que las reformas electorales iban a ser aprobadas por el Congreso, donde se regula la nueva base de datos que estamos trabajando con el enrolamiento.

VEA: El Registro Nacional de las Personas anuente a la validación de huellas



¿Entonces ese oficio que ustedes mandaron al CNE fue para cumplir con la ley aun y cuando están conscientes del problema del censo?

Llevábamos apenas 1,600,000 (enrolados) y el objetivo son 5.5 millones que los vamos a tener terminados en noviembre. No podíamos presentar esa base de datos nueva y nos vimos obligados a presentar esa base de datos vieja con todas esas irregularidades que traía.

“No es confiable la base de datos vieja, la que nosotros estamos haciendo sí es confiable”. Roberto Brevé

¿Con base en esto que me explica es que el RNP dice que no es confiable el censo para practicar elecciones?

Nosotros decimos que no es confiable la base de datos vieja. El que nosotros estamos haciendo ese sí es confiable, que lo hemos hecho con los ciudadanos en el enrolamiento, pero no lo podemos presentar como provisional porque la ley no nos lo permite.

ADEMÁS: Ricardo Álvarez pide reglas claras en las próximas elecciones primarias



¿Cuando usted dice que el censo viejo no es confiable, en otras palabras, tiene razón la consejera Rixi Moncada?

Por supuesto, ella tiene razón. Pero eso se solucionaba con las reformas electorales donde están las leyes transitorias que nos permitían usar la nueva base de datos para elaborar el censo provisional y el censo definitivo con la nueva base de datos.



¿Cuál es la salida o la propuesta para resolver este problema del censo?

La única propuesta es que (el Congreso) siga trabajando con las reformas electorales donde están los artículos transitorios donde se regula el uso de la nueva base de datos. Solo es que la aprueben y trabajamos con la nueva base de datos, la terminamos en noviembre, se presenta el censo provisional en noviembre, la gente va a revisar si está incorporada, en diciembre se presenta el censo definitivo, se elaboran todos los cuadernillos, se entrega la nueva tarjeta de identidad y todo en paz y tranquilidad.

VEA TAMBIÉN: ¿Cuánto costarán las próximas elecciones primarias en Honduras?