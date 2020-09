“Honduras no merece otra vez unas elecciones como las de 2017”: Ebal Díaz

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con la convocatoria al proceso de elecciones primarias hecha y con el enrolamiento para obtener el nuevo documento nacional de identificación en desarrollo, el ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, aprovechó las festividades patrias para referirse a las elecciones venideras.

“Honduras necesita acudir a un proceso electoral con un sistema que refleje y garantice transparencia y la participación de toda la ciudadanía”, dijo Díaz, durante la ceremonia de celebración de los 199 años de independencia realizada este martes, en el Campo Parada Marte, en la capital.

VEA: Presidente Hernández compara efectos de la pandemia con los del huracán Mitch

De acuerdo al funcionario, “Honduras no merece otra vez unas elecciones como las de 2017; eso no le gustó a ningún hondureño, no nos gustó a nosotros y por eso hemos venido trabajando en las reformas electorales”.

Futuras elecciones

El pasado domingo, Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la convocatoria a elecciones primarias, las cuales deberán realizarse el 14 de marzo de 2021.

Hall recalcó que "hubiese sido preferible actuar bajo el marco jurídico de una nueva Ley Electoral ya aprobada. No deja de ser motivo de preocupación general no contar todavía con ese marco jurídico''.

ADEMÁS: Alcalde Nasry Asfura: No hay que buscar reconocimiento, solo servir a Honduras

Sobre el tema, el ministro dijo que “el país necesita las reformas electorales y necesitamos ir a este nuevo proceso electoral, con un sistema electoral que refleje y garantice transparencia, participación de toda la ciudadanía, pero, bueno, eso ya está en el Congreso Nacional y esperamos que se apruebe”, concluyó.