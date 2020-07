Procesan a hermano del exoficial Barralaga por lavado de activos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional dictó un auto de formal procesamiento contra Santiago Barralaga, hermano del ex subcomisionado Jorge Barralaga.



El juez asignado al caso emitió la medida de arresto domiciliario en contra de Barralaga, que fungió como alcalde de Sabá, Colón.



"El Juzgado con Jurisdicción Nacional dicta auto de formal procesamiento a Santiago Barralaga, por suponerlo responsable de lavado de activos en perjuicio de la Economía de Honduras. Asimismo, por poder acreditar que es una persona vulnerable se le impone la medida de arresto domiciliario", informó el Poder Judicial.



Santiago Barralaga se entregó voluntariamente a la justicia la semana anterior, tras permanecer fugitivo por más de tres años.



Él es acusado junto a su hermano, el exoficial de la Policía Nacional, de conformar una estructura criminal dedicada a blanquear dinero proveniente del narcotráfico.



El exoficial Barralaga fue encontrado culpable de esos cargos durante un juicio que se desarrolló a finales de 2019.



Las investigaciones indican que el clan Barralaga lavó más de 2,000 millones de lempiras.

Investigaciones

En el caso del exalcalde, la Unidad Fiscal de Apoyo a la Depuración Policial lo acusa de haber blanqueado 211 millones de lempiras.



Otros implicados son Jorge Alberto Barralaga Rivera (prófugo de la justicia por lavado de activos e hijo del ex subcomisionado), Reyna Elizabeth Ayala Reyes (prófuga de la justicia por lavado de activos y esposa del ex subcomisionado), Carmen Alejandra Morales Sarmiento (condenada por lavado de activos y esposa de Jorge Alberto Barralaga Rivera), José Arístides Flores Nájera (procesado por lavado de activos y socio de Jorge Alberto Barralaga Rivera) y Waldina Lizzette Gavarrete Ortega (procesada por lavado de activos y esposa de José Arístides Flores Nájera).



En su primera fase, Operación Perseo aseguró al clan Barralaga 235 bienes muebles e inmuebles, productos financieros y sociedades mercantiles, entre ellos viviendas, vehículos, transporte pesado y cuentas bancarias, entre el 31 de julio y la primera semana de agosto de 2017.



Luego, en fecha 11 de noviembre de 2019, se desarrolló la segunda fase de la Operación Perseo con aseguramientos a 113 bienes muebles e inmuebles, entre ellos 21 bienes inmuebles, 16 vehículos, una embarcación, 10 sociedades mercantiles y el congelamiento de 65 cuentas bancarias.



Todo ello en razón de movimientos atípicos entre empresas, cuentas bancarias y otro tipo de transacciones descubiertas al ex alto oficial Barralaga, su núcleo familiar y personas relacionadas.

El grupo organizado realizó adquisiciones e inversiones con el fin de convertir y ocultar activos cuya procedencia no tiene justificación económica.