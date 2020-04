Twitter elimina miles de cuentas falsas que retuiteaban al presidente de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Twitter informó este jueves en su página de seguridad que eliminó varias cuentas falsas que accedían de una misma dirección y que retuiteaban al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

La red de microblogueo detalló que miles de cuentas accedían desde un solo rango de IP, es decir el código que identifica a los dispositivos en Internet.

"Eliminamos 3,104 cuentas cuando quedó claro que un miembro del personal creó las cuentas falsas en nombre del gobierno", explicó el servicio @TwitterSafety en una serie de mensajes.

Sin mencionar nombres, la empresa también especificó que "muchas cuentas no auténticas estaban accediendo a Twitter desde un solo rango de IP en Honduras, y retuiteando en gran medida la cuenta del presidente".

