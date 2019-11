Pacientes judiciales se adueñan del Santa Rosita

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Intentos de violación a enfermeras, agresiones a enfermos psiquiátricos crónicos, amenazas, intento de asesinatos a empleados y extorsiones son algunas de las acciones que cometen a sus anchas los pacientes judiciales que viven en el Hospital de Especialidades Psiquiátrico Santa Rosita.



Los “enfermos” judiciales no tienen resguardo policial en el centro, sus custodios no pueden ingresar y permanecen afuera de los portones cuidando nada.



Estos pacientes llegaron al centro por orden de diferentes jueces, algunos poseen teléfonos celulares y tienen acceso a diferentes beneficios que no tendrían si estuvieran en una cárcel de verdad.



Además le quitan el espacio a otras personas que requieren atención médica pero que no pueden ser atendidos por falta de cupo.



“No solo a una enfermera han tratado de violar, los pacientes judiciales son un dolor de cabeza, algunos están bien, pero los jueces los mandan aquí”, relató a la Unidad Investigativa de EL HERALDO un empleado del Hospital que por motivos de seguridad solicitó el anonimato.

Documentos obtenidos por medio del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) muestran que en total hay 29 pacientes judiciales en el Hospital Psiquiátrico Santa Rosita: 18 en la sala de Varones 3, diez en Varones 1 y uno en la sala Infanto-Juvenil.



“Nos unimos para ayudar a un compañero, iba a ser apuñalado por un paciente judicial, el problema es que no tienen adonde llevárselo y si el jefe de turno se resiste a recibirlos se mete en problemas con la autoridad”, aseguró el entrevistado.



La Unidad Investigativa de EL HERALDO accedió al Plan Operativo Anual (POA), del Hospital de Especialidades Psiquiátrico Santa Rosita, donde se muestra que a diferencia de muchos pacientes que son atendidos, los judiciales permanecen por largos períodos en el centro quitando el cupo a otras personas.



“Los días de estancia para la sala de agudo de varones se mantienen arriba de 30 días y debería ser entre 21 y 28, pero al tener pacientes con órdenes judiciales de internamientos por períodos largos no permiten que el tiempo de estancia sea el correcto”, destacó el POA.

