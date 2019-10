Mamá de Tony Hernández: Dios lo va a sacar de este problema

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Doña Elvira Alvarado de Hernández, madre del exdiputado nacionalista Tony Hernández, aseguró que su hijo saldrá bien librado del juicio, que enfrenta en Estados Unidos, con la ayuda de Dios.



La madre de Tony Hernández, quien se encuentra en Nueva York prensenciando el juicio por narcotráfico contra su hijo, asegura que ha manejado esto "con mucha fe, desde un principio yo he creído en un ser supremo, que es el que nos da la vida y nos da todo y si nosotros le pedimos en nuestras oraciones con fe, él escucha".



"El señor es maravilloso, yo tengo muchos testimonios y este es uno de los más grandes que voy a tener, de ver a mi hijo en la desgracia en la que lo tenían, pero gracias a Dios ya está superando esa terrible condición que ha estado pasando", dijo en una entrevista con el periodista German Henry del Cid, del canal Q'Hubo TV.

Doña Elvira reiteró que cree "en su inocencia porque él es inocente, él me dijo desde un principio, y a la famiia también, 'yo soy inocente, yo soy inocente'".



También recalcó que lo que pasa es que es una situación de venganza, pero que será Dios el que guarde a su hijo.



"Le pido al señor que perdone a todas estas personas que nos han querido destruir, que sea él el que los perdone y que les toque el corazón para que se arrepientan, para que piensen que tenemos un alma que salvar y por eso nos tenemos que preocupar, porque el señor nos tiene un tesoro en el cielo, pero para conseguirlo no es fácil pero si nosotros le servimos a Dios lo conseguimos", declaró la madre del exdiputado.

"Yo todos los días pongo a mi hijos en manos de Dios, yo le digo al Divino Niño que cuide a Juan Antonio, que se lo he entregado en sus manos para que sea él que le entregue al padre mi suplica y sea escuchada", manifestó doña Elvira.



La madre Tony dijo que no estaba en sus planes estar presente en el juicio, pero "siento ese deseo de estar ahí -en el juicio- estos días, no lo había planificado, pero a última hora dije: 'tengo que ir'".



"Estas son pruebas que Dios nos pone, para que cada día nos entreguemos más a él y yo he sentido que Dios es grande y yo le dije a Juan Antonio, pedile al señor con todo el corazón y vos vas a salir bien de esto", confesó.

El exdiputado nacionalista por el departamento de Lempira fue acusado por la Fiscalía de narcotráfico, hecho que doña Elvira negó y dijo que "no es posible, mi hijo es inocente".



"Espero que la justicia se cumpla, como es la ley y como tenemos que ser ante Dios", declaró.



Este martes se llevó a cabo el octavo día del juicio de Tony Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.



Doña Elvira finalizó diciendo que espera que la "desgracia" por la que está pasando su hijo termine y pueda darle gracias a Dios.

