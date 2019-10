Axel Cambar, el barbero de las estrellas en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El ruido de la máquina de cortar cabello es su música diaria, sus diestras manos se mueven rápidamente sosteniendo un peine y las tijeras, mientras la concentración de sus ojos parece inspirarle confianza al cliente que lo ve a través del espejo, esperando ansioso su nuevo corte de cabello.

Esta seguridad y destreza no vinieron fácilmente, son 11 años los que Axel Cambar siendo barbero de forma empírica, los mismos que hoy le han llevado a convertirse en el peluquero de confianza de muchas personalidades hondureñas.

Todo comenzó cuando a los 13 años un tío le regaló una máquina de cortar pelo y Axel -cansado de sus malas experiencias con los barberos- empezó a practicar sobre su cabeza, la de sus amigos y de sus vecinos.

“No me gustaba cómo me cortaban el pelo, entonces así comencé, la máquina se me arruinó de tanto practicar, pero la pasión siguió. Me regalaron otra y seguí probando, cuando iba a la barbería siempre pedía un corte diferente y me fijaba cómo me lo hacían, luego lo iba a practicar y así aprendí”, recordó Cambar.

Orgulloso de su oficio y de su país, hizo un video trabajando en la playa de Masca, Omoa, Cortés.



Y cuando no estaba jugando a ser barbero, Axel se ganaba la vida vendiendo pan, paletas, elotes y realizando trabajos de construcción en su natal Minas de Oro, en Comayagua, zona central de Honduras.

A los 15 años comenzó a trabajar en una barbería y, posteriormente, en otras cuatro, antes de convertirse en el dueño de Clean Cut Barber Studio. Aunque pasó mucho tiempo pensando ese nombre, sus clientes prefieren decir: “Me corto el pelo donde Axel”.





Cambar: “Ofrezco un servicio, no solo un corte”

El diputado nacionalista Tomás Zambrano, el presentador de televisión Jean Paul Irías, el cantante Yambé, varios periodistas, algunos DJ y empresarios forman parte de la clientela de Axel Cambar.

El joven de 24 años cree que su estilo único, extrovertido y sobre todo alegre ha sido la clave para que sus clientes siempre regresen. Además, asegura que todo buen barbero debe ser apasionado, disciplinado, respetuoso y leal con ellos.

El barbero busca sitios turísticos del país para realizar videos de sus exóticos cortes y, así, exhibir los paisajes de fondo. Foto: Jimmy Argueta / EL HERALDO.

Esa perseverancia mezclada con su talento le han abierto puertas a nivel nacional e internacional. El pasado febrero fue nominado a la categoría “Mejor barbero del año” en los premios Extra y, aunque la votación del público favoreció a otro competidor, esa experiencia le dio la oportunidad de darse a conocer aún más.

Dos meses después estaba listo para representar a Honduras en el evento más ansiado por los barberos a nivel mundial, el cual se realiza en Nueva York, Estados Unidos, sin embargo, “la burocracia” le impidió asistir.

Dos meses más tarde, la compañía BabyLissPro lo llevó a capacitarse a Perú, donde fue el único centroamericano que compareció junto a varios barberos sudamericanos y se ganó la oportunidad de ser nombrado embajador de esa prestigiosa marca.

De ese viaje Axel no solo volvió con un nuevo título, sino con la convicción de dar a conocer su oficio y su país, ya que los demás barberos no sabían casi nada de Honduras.

“Cuando venía de regreso en el avión me dije a mi mismo: Yo tengo a Honduras y es hermosa, voy a hacer videos en diferentes lugares del país para que otras personas conozcan la belleza natural y el talento que hay en Honduras”, comentó a EL HERALDO.

Axel Cambar fue el único hondureño y centroamericano seleccionado para asistir a un evento de barberos realizado en Perú.





”El barbero es el mejor amigo del hombre, ya no es el perro”

“Yo tengo clientes de hace muchos años, me considero parte de sus vidas, ambos nos damos consejos, yo soy como un psicólogo para ellos y ellos para mí”, reflexionó. Las pláticas van desde temas personales hasta laborales y académicos.

“Me actualizo con noticias, si viene un médico hablamos de enfermedades, si viene un periodista, hablamos de medios de comunicación, si es un abogado pues hablamos de leyes, si es empresario hablamos de economía.

Yo siento que debo estudiar un día antes de ir a trabajar”, relató entre risas el barbero. Axel también dice que su mayor satisfacción es que cada vez que hace un buen corte el cliente se va feliz, seguro y con buena autoestima a pesar de los problemas.

Este joven soñador está a cuatro clases de convertirse en periodista y planea combinar sus dos pasiones a través de un programa de televisión, en donde haga entrevistas a destacadas figuras públicas, mientras les hace un corte de cabello.

De igual forma, quiere dar capacitaciones a nivel nacional, para transmitirle a otros jóvenes parte de su conocimiento, ya que considera que el emprendimiento no debe ir de la mano con el egoísmo y trabajar es la única forma de evitar ser víctima de la violencia y los vicios.

Lo sabe por experiencia propia. Aprovechó para recordar con nostalgia lo feliz que está al ver a su pupilo, Ariel Canales, un hondureño que triunfa en Estados Unidos, ganando muchos premios en prestigiosos concursos de barbería.

Mientras que entre sus metas a futuro está conocer el mundo a través de su pasión, ya que -insiste- “nosotros hacemos arte con el cabello”.

Y, además, hacerle un corte a Lionel Messi, ya que lo considera el mejor jugador del mundo.

De igual forma, Axel sueña con que su gremio se una y se forme la Asociación de Barberos.

Además, asegura que él y sus demás colegas aún tienen mucho camino por recorrer en Honduras: el reto es enseñar a sus clientes a dejar el machismo de lado y entender que los hombres también merecen invertir en un buen corte, peinado y tratamiento de cabello.





Sus clientes lo recomiendan

El cantante hondureño e integrante de Los Bohemios, Yambé, es fiel cliente de Axel desde hace dos años.

“Lo conocí cuando trabajaba en otra barbería, es perseverante, tiene muchos sueños. Cuando uno busca que le corten el pelo, quiere estabilidad y formalidad y todas esas cualidades las encontré en él”, dijo Yambé.

Además, comentó que lo prefiere porque él hace cualquier tipo de corte que le pidan y siempre está buscando innovar en los peinados.

“Hace poco tenía un corte de pelo que me hacía visitarlo casi todas las semanas, porque andaba unas líneas en el pelo y cada semana él debía cambiármelas por un estilo nuevo”, aseguró el cantante.

Para Axel, su oficio, más que un medio de subsistencia, es un legado artístico que le gustaría heredarle a su hijo de cinco años, quien a pesar de que cada vez que lo visita no paga por el servicio, siempre será su cliente favorito.

Se caracteriza entre sus colegas por ser creativo e innovador a la hora de hacer cortes y peinados. Aquí con el cantante Yambé.