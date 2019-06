Abogado de Fredy Nájera asegura que su cliente "no tiene nada que ver" con el asesinato del zar antidrogas Julián Arístides González

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El exdiputado hondureño extraditado por el delito de narcotráfico a Estados Unidos, Fredy Nájera, "no tiene nada que ver" con el asesinato del zar antidrogas, Julián Arístides González, aseguró Joaquín Pérez, abogado del exfuncionario.



“Es injusto que sea acusado de algo que no hizo y que hay documentación que indica quienes estuvieron implicados”, expresó el apoderado legal en una conferencia de prensa.



Pérez aseveró que el exparlamentario del Partido Nacional viajó a Estados Unidos para pagar por los errores que cometió, pero no para mentir. Asimismo, denunció que Los Cachiros, quienes colaboran con la justicia estadounidense, tiene una estrategia para implicar a su representado como un intento de manipular el sistema judicial estadounidense.



“Los Cachiros manipularon el sistema desde que empezaron a trabajar por su cuenta desde 2013 y seguirán manipulando el sistema”, sostuvo, al mismo tiempo que solicitó a las autoridades hondureñas no hacer caso a los declaraciones del grupo que lidera Devis Leonel Rivera Maradiaga.



Seguidamente lamentó, que pese a que el crimen contra el zar antidroga fue hace nueve años, solo su cliente sea acusado pese que hay indicios de que la Cúpula de la Policía Nacional de ese entonces tuvo participación, recordó.



“A pesar de este reporte, nadie de la cúpula de la Policía incluyendo Wilter Blanco haya sido acusado de esa muerte y que alguna forma las autoridades de Estados Unidos resolvieron el caso porque según Fredy Nájera admitió estar envuelto en esta muerte”, aseveró.



El 5 de abril de 2016, la Unidad Investigativa de EL HERALDO reveló en exclusiva cómo la cúpula policial planificó y asesinó al zar antidrogas Julián Arístides González.