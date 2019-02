Instituto de la Propiedad pone orden y cierra portones a los tramitadores

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Un agente de la Policía Nacional y otro efectivo de las Fuerzas Armadas (FF AA) se apostaron en la entrada de las oficinas del Registro Vehicular del Instituto de la Propiedad (IP).

Afuera, un nudo de tramitadores desesperados buscaban un hueco por dónde poder acceder y así continuar con su negocio, sacar placas a cambio de jugosas cantidades de dinero.

El malestar resultaba impresionante, porque más de 30 personas reaccionaron enfurecidas por las medidas implementadas en el IP.

Con sus maletines y fólderes en mano ayer los tramitadores no buscaban presas, sino cómo atravesar las barreras que les pusieron las autoridades.

EL HERALDO constató ayer en las instalaciones de Registro Vehicular en la capital el malestar de los tramitadores, por un lado, y, por el otro, la tranquilidad de los ciudadanos.

El mercado que había en los alrededores mermó, los alegatos giraban en que les estaban restringiendo el acceso, pero esto se debió a sus fechorías al hacer abusivos cobros y que pagaban “coimas” por agilizar trámites o sacar placa, proceso que es gratuito.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO se infiltró en el oscuro mundo de los tramitadores, quienes aprovechándose de la demanda de las nuevas placas y la falta de capacidad de IP para dar soluciones estafaban a la gente.

Periodistas encubiertos pagaron a un tramitador para hacer el traspaso y sacar las placas de un carro a cambio de 1,500 lempiras.

Así se logró mostrar la vulnerabilidad de una institución que maneja el registro de los carros y motocicletas de todos los hondureños.

Al exponer estas deficiencias, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, demandó poner orden y despedir a los empleados que estén haciendo cobros indebidos a la población.

Controles

Ayer, las autoridades determinaron permitir el acceso de personas solo por uno de los tres portones del edificio, y los agentes consultaban al ciudadano qué trámite iban a realizar.

En las paredes del edificio se instalaron carteles que advertían. “No se deje estafar, no pague a tramitadores”.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO comprobó que los guardias de seguridad que atendían hace dos días fueron cambiados.

Asimismo, el amontonamiento de personas en los accesos desapareció y las filas avanzaban de forma ordenada, sin que la gente se quejara que unos entraban primero porque estaban pagando tramitador.

Las autoridades también pusieron a una persona para orientar a los ciudadanos sobre cómo hacer el cambio o solicitar la nueva placa.

Este portaba una camisa blanca con el logo del IP y un carné, se acercaba a los ciudadanos, les revisaba la documentación y las placas, mientras los ordenaba en la fila.

Antes de las denuncias de EL HERALDO, las filas duraban todo el día, eran las 4:00 de la tarde y la gente seguía esperando.

EL HERALDO comprobó que ayer a las 3:00 de la tarde eran pocas las personas que esperaban porque les entregaran una placa.

Las autoridades policiales también se apostaron en el interior de las oficinas, donde los tramitadores tenían como “conecte” a empleados del IP para poder sacar la placa o hacer otro trámite.

Hasta ayer, el IP no había ampliado el número de ventanillas para atender a los ciudadanos, pero a pesar de ello el proceso de placas se normalizó significativamente.

Al IP siguieron llegando los ciudadanos que quieren un cambio voluntario de placas, es decir, que van a reponerla y los que solo andan circulando con permiso.

Todos fueron atendidos con la normalidad correspondiente, quedando evidenciado que la red de corrupción de tramitadores coludidos con empleados del IP hacía más engorroso el proceso.

Entretanto, las autoridades recuperaban el control de la institución, y los tramitadores reaccionaban enojados, los ciudadanos salían más rápido con las nuevas placas en la mano.

Desde la publicación de la red de estafadores que opera en el IP, los mismos trabajadores se han quejado con las autoridades del Sindicato de Trabajadores del IP, (Sitraip), afirmando que los cobros son ordenados desde los jefes de departamento.

José Noé Cortés, secretario ejecutivo del IP, compareció ayer en una concurrida conferencia de prensa, pero sin la presencia del director de Registro Vehicular, Marco Tulio Padilla.

Acciones

Hasta ayer, las autoridades del IP continuaban investigado la posible colusión de empleados con los tramitadores para hacer cobros por proceso que deben hacerse de forma gratuita.

“El Instituto de la Propiedad no tolerará ninguna acción tendiente a encubrir la corrupción, fomentar la corrupción o cobros ilegales por parte de empleados o terceros”, aseguró Cortés.

La misión en este momento es impedir que los tramitadores o los mismos empleados de la institución realicen cobros ilegales por servicios que deben ser completamente gratuitos, afirmó.

“Para los trámites en el Instituto de la Propiedad usted no necesita pagarle a alguien, todos los pagos son en el sistema bancario nacional y además no ocupa de tramitadores, no se deje sorprender, no se deje estafar, no se deje engañar, los procedimientos son simples”, recomendó el funcionario.

Para garantizar un mayor control en los portones la seguridad será permanente, mientras los entes de investigación buscan anomalías en el sistema.

La auditoría interna del IP, que abarca el sistema y la operación de los empleados, también avanza por su lado y se espera tener resultados en los próximos 30 días.

Ya existen alrededor de cinco empleados del IP acusados por cobros ilegales, otros han sido despedidos en Tegucigalpa, Trujillo, La Ceiba, Santa Rosa de Copán y Juticalpa.

En octubre del año pasado se comenzaron a entregar las nuevas placas, con el objetivo de mejorar la seguridad nacional.

Pero debido al desorden que se ha generado, un grupo de empleados y tramitadores encontraron la vía para poder hacer dinero fácil, estafando a la ciudadanía por un proceso que debería ser ágil y gratuito.

Hasta la fecha, el IP ha entregado 133,000 placas a nivel nacional y en este mes se está finalizando con los vehículos que andaban con permiso, es decir, que circulaban sin placa y que tienen la terminación 8 y 9.

Una persona en el proceso de cambio o entrega de placa no debe tardarse más de diez minutos con los documentos en regla y si hay cola, no estar más de 40 minutos o una hora.

En la investigación, EL HERALDO también evidenció que los tramitadores, en un abrir y cerrar de ojos, le sacan el Registro Tributario Nacional (RTN) a las personas.

En ese sentido, el Servicio de Administración de Rentas (SAR) demandó a los ciudadanos hacer este trámite de forma personal, sin el empleo de tramitadores, ya que se ha detectado la falsificación de formularios.