Usaron reactivos vencidos en análisis de pacientes del Hospital Escuela

EL HERALDO tuvo acceso a fotografías de los frascos de reactivos vencidos que aún están guardados en Patología del HE.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Al menos ocho personas tendrían responsabilidad en el vencimiento de los reactivos para hacer biopsias en el Hospital Escuela (HE).

EL HERALDO reveló el lunes en exclusiva que se perdieron 2.4 millones de lempiras en la compra de esos insumos porque caducaron. Con esos insumos los médicos patólogos realizan las biopsias para detectar si el paciente tiene cáncer y conocer el estadío en que se encuentra la enfermedad, un tumor u otro mal.

La opinión que emitió el 4 de diciembre de 2017 la Unidad de Asesoría Legal del centro asistencial señala que: “a los funcionarios que se les debe girar instrucciones para subsanar según las recomendaciones de la auditoría especial realizada en el Departamento de Patología son los que fungieron en los cargos del 2 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016”.

En ese entonces, el hospital era administrado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), ya que se auditó el período comprendido entre el 2 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016.

Entre ellos están: el director de Gestión de Apoyo Clínico, jefe asistencial y del Departamento de Patología. También están los auxiliares administrativos y técnicos de Laboratorio de Patología. Asimismo, el director financiero y administrativo, el jefe del Departamento de Adquisiciones y Suministros y el encargado del almacén de Laboratorio Clínico.

El reglamento de auditoría interna establece que los supuestos responsables tenían un plazo de 10 días hábiles para dar respuestas sobre el particular y realizar la subsanación. Ya han transcurrido dos años y todavía no hay respuestas sobre el vencimiento de los reactivos. Sumado a lo anterior, los miembros de la junta directiva del Hospital Escuela no notificaron al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), como lo estable la ley.

Reacción

Tras la denuncia de EL HERALDO, Suyapa Molina, miembro de la Comisión Interventora del HE, brindó una conferencia de prensa ante los medios de comunicación, para confirmar la denuncia e informar que ya se notificó al TSC sobre esta irregularidad.

“En este momento se hizo la denuncia a los entes contralores del Estado, estamos a la espera de un dictamen legal para poder proceder y deducir responsabilidades a quien corresponda”, afirmó Molina. Indicó que se trata de una sobrecompra que realizó la administración pasada.

“Son unos reactivos de Inmuno-Histoquímica, que se usan en los laboratorios de Patología, para hacer estudios de biopsias de los pacientes que demandan los servicios de cirugía del Hospital Escuela”, confirmó Molina.

La compra se hizo mediante licitación pública, teniendo insumos aún en existencia. La primera entrega de la compra se realizó el 10 de octubre de 2014, por un monto de 1.3 millones de lempiras.

La segunda entrega se realizó el 3 de diciembre de 2014, por un monto de 1.1 millones de lempiras. La compra de reactivos se hizo de forma directa amparados en un decreto de emergencia.

Reactivos se usaron

Un equipo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) realizó un análisis y revisión de esta denuncia y la presentó ante el MP. “Se encontró información que validó el tema del vencimiento de los reactivos, pero también el uso de reactivos vencidos para la preparación de pruebas para pacientes del hospital”, expresó Yahayra Duce, directora de Transparencia de la ASJ.

Agregó que eso es grave porque se convierte en un acto delictivo porque atenta en forma directa contra la vida de la población hondureña que requirió los servicios.

