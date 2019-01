Gerente de Hondutel confirma el robo de combustible el fin de año

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- De acuerdo con los manuales de procedimiento, los jefes de cada área son los responsables del manejo correcto de los insumos y materiales, dijo Melvin Maldonado, gerente general de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).

Así respondió cuando se le consultó sobre el saqueo de piezas nuevas y usadas de vehículos en el plantel de La Vega, taller de mecánica de Miraflores, y sobre el robo de combustible.

Cuando la gerencia general ha tenido conocimiento de situaciones anómalas se han investigado y sancionado.

La oficina de Talento Humano ha actuado de acuerdo con los procedimientos establecidos, incluso Auditoría Interna ha realizado requerimientos. Informes realizados sobre el desempeño de las áreas anteriormente mencionadas señalan que todo está normal, hablando del uso de baterías, llantas y repuestos, añadió Maldonado.

“Tenemos un proceso de identificación y señalización donde a las personas se les marcan la batería y las llantas. Por lo menos de lo que su servidor tiene conocimiento todo está normal”.

Mecánicos solo cumplen con órdenes de sus

superiores, quienes les dicen lo

que tienen que hacer.

Sobre las piezas que se ordenaron sacar “deberían estar en el taller de Miraflores y ellos deben tener un control un inventario. Debieron haber contado con una supervisión del Departamento de Bienes Patrimoniales de la empresa, tuvieron que haber tenido un detalle de los repuestos que se sustrajeron y del uso que se les ha estado dando”.

“En el pasado reciente sí ha habido alguna deducción de responsabilidades para empleados y funcionarios de esa área, donde en algunos casos se ha llegado a resarcir los daños, y en otros casos han sido objeto de sanciones administrativas”, agregó.

El gerente explicó que en cuánto al robo de combustible sí hay una denuncia. Una persona informó de acuerdo a los canales correspondientes que hay algo que no está bien. No cuadra la cantidad de órdenes que esta persona había emitido con las que encontró después de llegar de vacaciones.

“Hay órdenes que no fueron autorizadas por su persona como responsable y, por lo tanto, habían escalado un proceso de pago”.

Lo que él conoce hasta el momento solo corresponde a la semana entre el 9 y 16 de noviembre de 2018. Las órdenes fraudulentas solo en estos siete días corresponden a un aproximado de 134 mil lempiras que no están conforme al proceso. “Yo le hablo de una semana, pero el proceso sigue en investigación”, añadió.

Según el gerente, las órdenes de combustible falsificadas presentan un sello y una firma que la denunciante dice que no interpuso. Este hecho, junto a otro que sucedió en el edificio de Hondutel ubicado en el centro de la ciudad, donde se quemó papelería de 2018, ya fueron denunciados ante el Ministerio Público y ya se abrió una investigación penal y administrativa, aseguró.

Falsedad

Por su parte, Leocadio Gámez, jefe de transporte, de mecánicos y motoristas, sostuvo que las denuncias de que se pierden piezas sacadas de otros vehículos, así como los repuestos nuevos, las llantas y las baterías, “son falsas”.

Acompañado de Orlando Archaga y Marlon Torres, del área administrativa, Gámez expresó que ahí se trabaja de manera “transparente y no tienen nada que esconder”.

Explicó que todo cambio de repuestos -viejos o nuevos- lleva un procedimiento que queda registrado.

“Aquí nunca se ha hecho un cambio de llanta nueva por una pelona, es imposible”, agregó.

Por otro lado, aseguró que por orden superior mandó a desarmar un lote de vehículos que estaban en el plantel de La Vega y que iban para subasta y que con parte de las piezas extraídas se repararon seis carros que también estaban destinados a subasta.

Los carros se volvieron a rearmar con algunas piezas porque el departamento de Bienes Internos pidió que se les dejara el block donde está la serie del vehículo. Esas órdenes vienen de arriba.

“Todo lo que se hace aquí es por orden de Servicio General, transporte no se va a disparar. Por eso con la pérdida de piezas de vehículos yo no le puedo decir que sea cierto o que sea verdad porque yo no lo he visto. Yo no me doy cuenta si ordeñan los carros, no sé, porque si lo están haciendo, están haciendo mal”.

“La verdad, ahorita tenemos una crisis de combustible. Yo tomé la decisión de sacarle combustible a un vehículo para mover otro carro que transportaría al personal, pero que eran como ocho galones, creo que es eso lo que usted dice, pero eso fue la semana pasada”, dijo Gámez.

Sobre las dos grúas, esas “están allá en La Bolsa en el taller Sigma, esas animalas quien las retira es el señor Fernando Torres para que sean reparadas en ese taller. Transporte no da órdenes para que se lleven a reparar vehículos a talleres privados. Todo lo que se hace en transporte es a través de Servicios Generales. Esas grúas no tienen ni un 30% de avance. Los repuestos para esas grúas los compró Servicios Generales y no transporte”, justificó Gámez.