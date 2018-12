Colonias de la capital, San Pedro Sula y El Progreso estarán sin energía este lunes 3 diciembre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Este lunes 3 de diciembre no habrá energía eléctrica en distintos barrios, colonias y aldeas de Honduras.

La Empresa Energía Honduras (EEH) realizar cortes de mantenimiento entre las 8 de la mañana y las 4:30 de la tarde del lunes.

Aquí el listado completo:

Lunes 3 de diciembre de 8:00 am a 4: 00 pm en el Distrito Central

Col. Divino Paraíso, col. Ulloa, Nueva Capital, Mary Flake de Flores, Fuerzas Unidas, José Duarte #1, Nueva Danlí, ciudad del ángel y altos de La Laguna.



Lunes 3 de diciembre de 9:00 am a 12: 00 m en San Pedro Sula

Barrio Medina, Berlin, parte de Barrio Cabañas.



Lunes 3 de diciembre de 8:30 am a 4:30 pm en Villanueva

Col. Villa Real



Lunes 3 de diciembre de 8:00 am a 8: 00 pm en San Pedro Sula

Lacthosa, Quintas San Rafael, Torres del Valle, Col. Jardines del Valle I, III, IV, V etapa, Residencial La Violeta, La Humildad, Iglesia Coreana, Cancha de Baseball.



Lunes 3 de diciembre de 8:00 am a 4: 00 pm en El Progreso

Quebrada Seca, Aldea El Porvenir del Norte, col. Aurora, Lecha Sula, Cordon´s Heavy Equipment, El Compadre, Baprosa, Hy C Publicidad, Arroz San Miguel, Residencial La Rubí, col. El Porvenir, Restaurante J y R, Agap, Chotepe, La Cabaña, Rastro Municipal, Quebrada de Yoro, Aldea Fuerzas Vivas, Col. Núñez, aldea Buenos Aires, aldea Las Crucitas, 1, 2 y 3, San José del Negrito, Jardines de Amor Eterno, aldea Brisas de la Libertad.

