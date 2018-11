Elvin Santos deja nuevamente vestido y alborotado al Tribunal de Disciplina del Partido Liberal

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente de la bancada del Partido Liberal, Elvin Santos, y sus compañeros diputados no llegaron a la cita del Tribunal Disciplinario del ente político.



Como lo había anunciado su defensor, Juan Carlos Barrientos, los parlamentarios acusados de deslealtad por el Consejo Central Ejecutivo están en Choluteca en el Congreso Móvil.



Las sillas están vacías como ocurrió cuando otros trece diputados, que forman parte de la misma lista, no acudieron a la audiencia en el proceso que se les siguió por haber asistido a la toma de posesión del presidente Juan Orlando Hernandez.



En aquella ocasión los congresista fueron absueltos. El Tribunal Disciplinario, dirigido por Anabella Solis, tomó nota de la ausencia y continuará el proceso conforme a su reglamento y a los del Partido Liberal .



Santos y 16 congresistas más del partido colorado fueron señalados por el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Luis Zelaya, de desleales tras no seguir la línea del ente en la elección de la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas (RNP).



Ante la situación, Zelaya pidió la expulsión de los parlamentarios, por lo que el Tribunal de Disciplina los citó para que se defendieran ante los señalamientos, pero estos no llegaron nuevamente.

Lea también: TSE anula mandato de la Convención del PL que ordena expulsión