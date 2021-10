Estos son los beneficios de la "T de cobre" como método anticonceptivo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Uno de los métodos anticonceptivos más eficaces para evitar un embarazo es el dispositivo intrauterino, conocido popularmente como DIU. Aunque hay de dos tipos -hormonales y no hormonales- ambos son muy efectivos para planificar.



Este método es duradero y reversible, por lo que en el momento en que decidas tener un bebé podrás removerlo.



El DIU de cobre -también conocido como "T de cobre"- no tiene hormonas. Está envuelto en un fino hilo de cobre y te protege contra embarazos hasta por 12 años. Este método puede ser utilizado por mujeres que no pueden usar métodos anticonceptivos hormonales por motivos médicos.

¿Cómo funciona?

La famosa "T de cobre" es un dispositivo sin hormonas que usa el cobre para prevenir embarazos. Al esperma no le gusta el cobre por lo que hace que cambie la manera en que se mueven los espermatozoides para que no puedan llegar al óvulo. Si el esperma no puede llegar al óvulo, el embarazo no ocurre.



Aquí te dejamos algunos de sus beneficios

99% efectivo

El dispositivo intrauterino protege por largo tiempo contra embarazos y tiene una efectividad del 99%. El DIU es uno de los métodos más efectivos que puedes usar, porque casi no existe manera de que puedas equivocarte, ya que no puede olvidarte de usarlo como las pastillas o de no colocarlo bien como el condón.

Es práctico

A diferencia de otros métodos en los que debes estar pendiente, con el DIU no tienes que pensar mucho en él pues funciona hasta el día que caduque o hasta que decidas quitarlo.

Embarazo después de quitarlo

Inmediatamente después de que el DIU sea removido de tu cuerpo puedes quedar embarazada. Como este método es reversible no afecta la fertilidad ni hace más difícil que puedas concebir.

No tiene hormonas

Aunque hay otros DIU -que sí incluyen hormonas- no todas las mujeres son aptas para este método anticonceptivo, por lo que la "T de cobre" no generará ningún problema a la mujer provocado por las hormonas.

Anticonceptivo de emergencia

Según Planned Parenthood el DIU puede ser utilizado como un anticonceptivo de emergencia si se colocan en las siguientes 120 horas (5 días) después de haber tenido relaciones sexuales sin protección. Tiene una efectividad del 99.9%. Realmente es la manera más efectiva de evitar embarazos después de tener sexo sin protección.

Compatible con la lactancia

Como la "T de cobre" no tiene hormonas es un método 100% compatible con la lactancia materna ya que esto no afecta la leche ni la cantidad que se produce, mucho menos tiene problemas para el bebé. Muchas mujeres suelen colocar el DIU después del parto.

