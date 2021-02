¿Qué es la vasectomía y qué tan eficaz es para prevenir un embarazo?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La vasectomía, también conocida como la esterilización masculina, es uno de los métodos anticonceptivos más eficaces para prevenir embarazos, además que se hace una vez y dura para siempre.



Este procedimiento es una cirugía sencilla en la que los pequeños conductos en el escroto que transportan el esperma se cortan o bloquean, por lo que no puede salir del cuerpo y provocar un embarazo.



Existen dos tipos de vasectomía: el método con incisión y el método no quirúrgico. Los métodos sin corte reducen el riesgo de infección y otras complicaciones y tardan menos tiempo en cicatrizar.

Según los expertos, tres meses después de una vasectomía el semen deja de contener esperma, por lo que no puede provocar embarazos.



Además, cabe mencionar que realizar este procedimiento no cambia la forma en que se siente tener un orgasmo o eyacular. También el aspecto, la textura y el sabor del semen siguen siendo iguales después del procedimiento.

¿Qué tan eficaz es?

La vasectomía tiene una efectividad de casi un 100% en prevenir embarazos, pero no inmediatamente. Deben transcurrir al rededor de 3 meses hasta que el semen deje de tener esperma, es por ello que no debes tener relaciones sin protección durante este tiempo.



La vasectomía es un método anticonceptivo con el que, una vez te la hagas, no tendrás que volver a pensar al respecto.



Cabe mencionar que existe una mínima posibilidad de que los extremos de los conductos que se cortaron vuelvan a unirse, pero esto es muy raro que suceda.

Es importante mencionar que la vasectomía no protege contra una enfermedad de transmisión sexual, de hecho si tiene una el semén aún puede portar una infección aunque no contenga esperma.

¿Se puede revertir?

El objetivo de la vasectomía es que sea permanente, pero en algunos casos es posible que se pueda revertir, sin embargo no hay garantías y es posible que nunca se recupere la fertilidad.



Para hacer esto se debe someter a una cirugía complicada que puede ser muy costosa.



Además, para hacer este nuevo procedimiento hay varios factores a considerar como el tiempo que transcurrió desde que se sometió a una vasectomía, el tipo de vasectomía y si el cuerpo desarrollo anticuerpos contra el esperma.