Fetiches: ¿Cuáles son los más comunes en pareja?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Fetichismo en la pareja, ¿qué debe saber acerca de los fetiches sexuales que deberían predominar en la pareja para satisfacción de ambos cónyuges?



Ya sea lencería especial, zapatos de tacón, uniformes o ropa interior, lo cierto es que, estos elementos aderezan la vida sexual de una pareja, siempre y cuando no sean la única manera de encontrar la excitación sexual.



Los fetiches más comunes

-Cabello. El fetichismo por el cabello también se conoce como tricofilia. Algunos hombres alcanzan la excitación sexual al interactuar con el cabello y otros con cierto tipo de peinado o color de cabello.

- Zapatos o altocalcifilia. Entre los fetiches más comunes se encuentra el uso de tacones. Las hombres que lo presentan sienten placer por el calzado femenino, e incluso pueden llegar a alcanzar el éxtasis sin que la mujer se quite los zapatos.



- El cuero. Máscaras, látigos, correas o ropa interior de cuero son el delirio para muchas parejas. De hecho, el cuero negro se ha convertido en la actualidad en un símbolo sexual universal.



- Lencería. De encaje, roja o negra, transparente y de una o varias piezas, es uno de los fetiches más populares y más practicados por las parejas. Al observar a la mujer con este tipo de prendas, el hombre logra la excitación en su más alto nivel.



-Uniformes. Ya sea de empleadas domésticas en el caso de las mujeres, o de bomberos en los hombres, los uniformes son una creativa idea de captar la atención de la pareja. Incluso, este tipo de prácticas no solo se utilizan entre las parejas, también es de las prácticas favoritas en las despedidas de solteros.





Los hombres se sienten mayormente atraídos por esta práctica con su pareja.



-Piercings. En la población menor a los 40 años de edad este fetiche es uno de los predilectos. Este consiste en todo tipo de perforaciones y joyas de diversos tamaños, formas y colores. Estos elementos suelen adornar partes íntimas del cuerpo a los que solo puede acceder la pareja.

-Tatuajes. También es una de las prácticas adoptadas por la población más joven. Estos, al igual que los piercings, son tatuados en partes específicas del cuerpo ideales para estimular el misticismo entre la pareja.



Tenga en cuenta estos consejos

Mutuo placer. A la hora de practicar algún fetiche u otra práctica sexual debe estar consciente de que tiene que satisfacer a ambos y no solo a una de las partes.

No es enfermedad. Tenga en cuenta que no por tener cierto fetiche lo convierte en una persona enferma sexual.

Diálogo. Considere la opinión de su pareja cuando quiera incorporar una práctica nueva a su intimidad.

Conflicto. Sin previo acuerdo, practicar algún fetiche con su pareja le puede acarrear serios problemas.



El experto

No todo es malo... “Los fetiches no son malos, siempre y cuando no afecte a ninguna de las partes. Se puede disfrutar de un fetiche de forma sana cuando ambas personas lo comparten saludablemente en privado. Como muchos aspectos de la sexualidad, los fetiches no son asunto público y es adecuado mantenerlos en intimidad. Si una de las personas tiene un fetiche, digamos por los pies, zapatos o algún artículo de ropa, debe comunicarlo a la pareja para que se incluya dentro de su vida sexual”.



Antonio Escobar: Psicoterapeuta/ Tel: 9930-0953/ psicotonyesc@outlook.com