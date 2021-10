Estos cuatro hábitos nocturnos te hacen subir de peso

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A medida que vamos envejeciendo la mayoría de las personas deja se ser tan activa como cuando era más joven, lo que impacta negativamente en el metabolismo.



Según un estudio publicado por el National Institute of Health a medida que se va envejeciendo se pierde tono muscular y se acumula más grasa.



Es por ello que es importante siempre mantener una vida activa, hacer ejercicio y comer saludable para evitar subir esas libras de más.



Además se deben evitar ciertos hábitos en las noches que podrían estarte provocando que subas de peso más rápido de lo normal.



Cuatro hábitos que te hacen subir de peso

Saltarse la cena

Irte a la cama sin cenar no es la mejor opción para bajar de peso como muchas personas suelen pensar y al contrario esto puede ser un gran error. Esto debido a que el cuerpo no está activo al dormir lo que hace que los órganos sigan trabajando y para ello necesitan gasto de energía y al no tener alimentos la obtendrán de la masa muscular o de la grasa acumulada.



La pérdida de músculo hace que el cuerpo consuma menos calorías en reposo, lo cual ralentiza nuestro metabolismo. Además el cuerpo guarda reservas en forma de grasa en caso no volver a una situación de "escasez".

Cenar y dormir inmediatamente

Cenar ligero es la mejor opción y no debería ser después de las 8:00 de la noche para ayudar a mejorar nuestra digestión y tener un sueño más reparador. Lo correcto es comer dos horas antes de irse a la cama o de lo contrario solo subirás más de peso.

Dormir poco

Dormir menos de siete horas al día puede hacer que también subas de peso ya que según los especialistas al no dormir lo suficiente el cuerpo activa un gen llamado “period”, el cual está relacionado con la obesidad y el aumenta el riesgo de problemas cardiovasculares.



Además, el cuerpo comienza a segregar una hormona llamada "ghrelina" lo que hace aumentar el apetito para consumir porciones de mayor cantidad.

Utilizar el celular

Aunque no lo crear la luz azul y las ondas de radiofrecuencia que emite el uso del celular, tablet, laptop o cualquier otro dispositivo electrónico alteran el sueño ralentizando el metabolismo. Lo ideal es apagar estos aparatos una hora antes de dormir.