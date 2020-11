Cinco consejos para que tus cosméticos permanezcan en buen estado

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Para que tu maquillaje no se eche a perder y se mantenga en óptimas condiciones, es importante cuidar de ellos.



Para muchas, comprar cosméticos es toda una inversión, es por ello que si deseas que duren más, aquí tienes algunos consejos que debes poner en práctica.



Nunca prestes tu maquillaje: esto es por tema de higine. Hacero puede generarte algún tipo de infección y que bacterias se alojen en el mismo.

Vea aquí: ¿Qué dicen los colores de las secreciones vaginales sobre tu salud?



No uses producto vencido: respeta la fecha de caducidad. Todos tienen un tiempo de vigencia después de abiertos.



Guarda tu maquillaje en lugares secos: es decir, evita la humedad. Dejarlos en el baño no es buena opción. Además busca que sean lugares con ventilación, esto evitará la proliferación de bacterias.



Cierra bien los cosméticos: esto evitará que se oxiden, se sequen o incluso se evaporen. También evitará el crecimiento de gérmenes.

Limpia tus brochas y esponjas: esto es vital para que el resto de tus productos estén en buen estado.

Lea aquí: Cinco hábitos para cuidar la salud sexual femenina