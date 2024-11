Trump, gabinete para la confrontación

1

Donald Trump ha empezado a anunciar lo que será su gabinete de gobierno una vez que tome posesión del cargo de la nación más poderosa del planeta. No va a haber sorpresas en la escogencia de su equipo, todos estarán alineados en su posición de bravucón y confrontativo.Para el cargo de secretario de Estado nombró a Marco Rubio. Este es uno de los cargos más importantes del gabinete de gobierno, será el responsable de implementar las decisiones de política exterior del presidente y asesorarle con respecto a problemas internacionales. El presidente electo, al nombrar a Rubio en ese importante cargo, lo calificó como “un firme defensor de nuestra nación, un verdadero amigo de nuestros aliados y un intrépido guerrero que nunca retrocederá ante nuestros adversarios”. A la vez Rubio en un comunicado público hizo saber que “trabajaría todos los días” para cumplir con la agenda de la política exterior de Trump. “Bajo el liderazgo del presidente Trump entregaremos la paz a través de la fuerza y siempre pondremos el interés de los estadounidenses y de Estados Unidos por encima de todo”. En este intercambio que se dio entre ambas figuras, está claro, la vía para lograr la paz será la fuerza y no el diálogo. Una declaración mutua de pleno entendimiento que evoca la política de El Gran Garrote proclamada a principios del siglo XX por el entonces presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, política que no ha cambiado, considerando que la lógica de la fuerza siempre ha estado y sigue presente en las relaciones de los Estados Unidos con otras naciones.

Las condiciones históricas han cambiado dramáticamente; los Estados Unidos ya no están en aquella etapa de expansión y crecimiento, por el contrario, ahora mismo exhibe un proceso de descomposición; con una deuda externa que supera con creces la deuda de todos los países latinoamericanos juntos, una descomposición social expresada en violencia y un alto consumo de drogas. La democracia misma está en cuestionamiento desde el asalto al Capitolio y la elección de un candidato con un rosario de demandas judiciales en curso, que en cualquier otro país hubiese sido suficiente para inhabilitarlo en sus pretensiones de llegar a la primera magistratura de la nación.

La carga ideológica, en Marco Rubio, tiene más sentido que el problema relacionado con regímenes ilegales. Él fue arquitecto clave en el nombramiento de Juan Guaidó en el 2019 como “presidente encargado” de Venezuela por encima de toda normatividad constitucional. Su interinato terminó sin pena y sin gloria en diciembre de 2022. Ahora vive un exilio dorado en Miami y sus mentores quedaron en deuda con la democracia que deseaban instaurar en la patria de Bolívar.

Marco Rubio en reuniones que tuvo con Juan Orlando Hernández, ahora preso en Nueva York por delitos de narcotráfico, reconoció los “avances que ha tenido Honduras en temas de mucho interés como la seguridad”.

Con Trump a la cabeza del gobierno norteamericano y Marco Rubio como su colaborador cercano, en América Latina aumentará la incertidumbre y sus problemas de atraso y miseria no solo se mantendrán, sino que aumentarán