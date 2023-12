Estamos presenciando cierta volatilidad en la política que vimos en otros países. Pero allá se circunscribía a agrupaciones partidarias, formadas por ciudadanos con pretensiones coyunturales, o al menos era lo que percibíamos desde aquí, lejos de sus fronteras. Aparecían y desaparecían partidos políticos en cada proceso electoral.

Unos surgidos por la mutación de grupos de sociedad civil, organizaciones no gubernamentales apolíticas, en partidos políticos y otros por el interés particular de un dirigente, afincados en el personalismo que caracteriza a regímenes presidencialistas de nuestros países. En la confusión aquí en Honduras, por no usar otra palabra que pudiera parecer peyorativa, se ha exacerbado el surgimiento de institutos políticos. Lo que está bien, son expresión democrática, lo que preocupa son las manifestaciones dictatoriales con que se lanzan a la carrera política.

Y los individualismos, que bajo partidos políticos se separan de su ideario para hacer propuestas solos, pero manteniendo en la conveniencia la relación con un partido. Dentro o fuera de sus partidos, no vacilan en insultar, endosar comportamientos delictivos a otros, en ocasiones, sin fundamento, todo por el afán de llamar la atención y explotar lo que les ha resultado ventajosos a otros para acrecer su popularidad.

Con el odio que emiten, canalizan las frustraciones de grupos sociales sin voz y lo convierten en popularidad. Y el resultado es ficción y mayor frustración. Porque no resuelven los problemas que prometieron resolver, por negligencia o incapacidad, pero ya mostraron cómo a ofensas se consiguen ciertos resultados.

Pero la irresponsabilidad es inaceptable, más cuando la pretensión en dirigir los destinos de los habitantes de una nación. No se trata de dispensar o callar ante conductas irregulares de quienes detentan el poder o aspiran a él. Ante el desorden mayor que amenaza nuestro sistema, es indispensable aprobar la segunda vuelta para las elecciones generales. Es la salida.