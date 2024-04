La paz es el camino

Casi todos los conflictos bélicos que ha vivido la humanidad en los dos últimos siglos tienen que ver con el viejo sistema colonial o con la forma como las grandes potencias se han repartido el mundo, antes y después de la Segunda Guerra Mundial. La confrontación de Israel e Irán, que ya lleva más de cuatro décadas, se origina cuando en Irán hubo un relevo de autoridades, más alejada de Occidente, especialmente de Estados Unidos. En 1979 la Revolución dirigida por Ruhollah Jomeini impuso una república islámica, cambiando su política hacia Estados Unidos e Israel que antes, bajo la monarquía en la que reinaba la dinastía Pahlevi, Irán era uno de los aliados de Estados Unidos en Medio Oriente.

Con la llegada del gobierno islámico al poder, Irán rompió relaciones con Israel y su embajada se la entregó a la Organización de Liberación de Palestina (OLP), organización que ha venido luchando por su reconocimiento como Estado y por la recuperación de los territorios ocupados por Israel tras la Guerra de los Seis Días en 1967.

Irán, que está a 1,789 kilómetros de Israel, respondió, según sus voceros a un ataque aéreo israelí, el pasado 1 de abril, que destruyó el consulado de la Embajada de Irán en Damasco, matando e hiriendo a todos los funcionarios que estaban en su interior. Desde los primeros días de ese fulminante ataque las autoridades iraníes fijaron su posición en el sentido de que ese ataque no se quedaría sin respuesta.

Algo raro de esta acción bélica es que las autoridades iraníes informaron a varios gobiernos de la acción contra Israel, los gobiernos vecinos ya tenían conocimiento de la acción militar.

Más allá de las simpatías por uno de los dos bandos en contienda, lo más sensato es llamar, como lo han hecho varias naciones, a la prudencia y moderación. Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, aunque no ocultan su simpatía por Israel condenando a Irán, llaman a evitar una mayor escalada en una zona de por sí muy tensa en términos militares. No hay que olvidarse que EE UU tiene en Israel al país con mayor ayuda militar en el mundo. Se calcula que la ayuda sobrepasa los 3 mil millones de dólares al año. Israel cumple una función estratégica, no solo para Estados Unidos, también para los países desarrollados de Europa por la riqueza que se concentra en esa zona en energía y comunicación marítima.

Por ahora, las palabras más contundentes y alejadas de toda interpretación falsa sobre el tema religioso, que por razones geopolíticas, algunas religiones tratan de dar una explicación seudorreligiosa de Israel, como pueblo escogido, han sido las del papa Francisco, quien horas después del conflicto derivado de la acción iraní en contra de Israel, hizo un llamado para que se detenga la guerra que puede alimentar una espiral de violencia con el riesgo de arrastrar a todo Medio Oriente a un conflicto mayor, agregando que, “nadie debe amenazar la existencia de los demás y que todas las naciones deben ponerse al lado de la paz y ayudar a israelíes y palestinos a vivir en dos Estados, uno al lado del otro, en condiciones de seguridad”