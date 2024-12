1

Este tipo de fechas, naturalmente festivas, en algunos hogares son alegría y en otros tristeza, la alegría nace de poder compartir con nuestros seres queridos una año más, la tristeza, inicia cuando comienzan a faltar familiares en nuestra mesa o cuando no se tienen las condiciones necesarias para celebrar, no olvidemos, que somos uno de los países más pobres de nuestro continente, que existen enormes desigualdades sociales y económicas, entonces, mientras en algunos hogares hay opulencia, en otros existen carencias.

2

De esta premisa partimos cuando afirmamos que la navidad no es igual para todos. Un año más, donde las promesas de campaña se han hecho esperar, la CICIH sigue siendo un deseo anhelado que los hondureños pedimos continuamente a papá Noel, y la CICIH no está debajo del Árbol de Navidad de nuestro país, no por culpa de los hondureños, sino por culpa de la clase política y mediocre de Honduras, que ha hecho campaña con las necesidades de nuestro pueblo sin tener certeza de cómo cumplir lo prometido.

3

En esta Navidad, los corruptos y narcotraficantes de este país pueden tronar botellas de champagne y celebrar como nunca, el gobierno no ha instalado la CICIH para combatir la corrupción por tercer año consecutivo (prometieron hacerlo en 100 días), lo que significa que los corruptos pueden estar con plena comodidad, porque no hay ningún ente objetivo, imparcial, que sin importar afinidad político-partidaria pueda perseguirlos.

4

Por otra parte, esta Navidad, los cárteles y capos de la droga pueden disfrutar de las comodidades que han construido, porque este gobierno, específicamente su presidente y el canciller, les dieron el mejor regalo, les han quitado la extradición con los Estados Unidos, en nombre de nosotros como pueblo hondureño, les han quitado la extradición como una medida soberana (según estos).

5

En resumidas cuentas, el pueblo hondureño pidió CICIH: no la trajeron. En lugar de ello, eliminaron la extradición. Parece chiste, pero es la cruda realidad de Honduras. Entonces, ¿qué hay debajo del Árbol de Navidad de los hondureños?

6

De momento, tenemos el documento del equipo de expertos de Naciones Unidas que filtraron medios de comunicación, el cual refleja el incumplimiento, las mentiras y la falta de voluntad del gobierno por instalar la CICIH. Tenemos una gran decepción, porque a estas alturas tendríamos que estar viviendo los resultados de un gobierno que se vendió como solución y únicamente ha traído más problemas, tenemos miles de hondureños cruzando la frontera estadounidense para obtener un futuro mejor para ellos y sus familias.

7

Lo único positivo que tenemos, en medio de todo esto, es un golpe de realidad, la izquierda y la derecha se comportan por igual, no importa el color del partido político.

8

La clase política está descompuesta y es necesario que el pueblo hondureño comience a exigirle más a los postulantes a cargos de elección popular que a la selección nacional de futbol. Feliz 2025, gracias por tomarse el tiempo de leer este espacio durante el 2024, nos vemos el próximo año.