Falsas correlaciones

Creo que es bueno comenzar por recordar la definición de correlación. El Diccionario de la Lengua Española la define como: “Correspondencia o relación recíproca entre dos o más cosas o series de cosas”.

Y se puede decir que la manera en la que hemos aprendido a ver el mundo nos ha llevado a que encontremos relación donde no la hay, ya sea porque hemos olvidado alternativas o porque no dimensionamos bien los hechos.

Quiero hoy enumerar algunas afirmaciones que se hacen y que a simple vista pueden parecer correctas, pero no lo son.

Desde casi finales de octubre, los comercios se preparan con campañas publicitarias y estrategias de mercadeo para lo que conocemos como el viernes negro.

En estas fechas se anuncian grandes descuentos; y pasó de días negros a semanas negras; y, de semanas negras a mes negro. También, según la identidad de marca, han ido modificándose los colores: amarillo, naranja, azul, etcétera.

El punto es que todos entendemos que en noviembre cualquier color significa descuentos.Como es de esperarse, las personas atienden al llamado de las compras y los centros comerciales se llenan, demasiado, para el gusto de muchos. Y es aquí cuando aparece la afirmación, o más bien la pregunta retórica a manera de reclamo: “¿Y no es que no hay dinero?”, que también puede sonar como “después no digan que no hay dinero, porque los centros comerciales están llenos”.

Y bueno, a primera vista, puede parecer un comentario que se corresponde con la realidad, porque es cierto que para que los centros comerciales se llenen, es necesario que haya dinero, pero inocentemente, en el análisis, se dejan por fuera algunos factores.

Un centro comercial grande y ubicado en una ciudad también grande, visitado en un día por 50, 60 o 70 mil personas se mirará muy lleno. Pero ni siquiera se acerca al total de la población hondureña. Incluso sumando varios.

Y es claro que no podemos asumir que “los sin dinero” son todos los hondureños. Ni siquiera se necesita una clase media tan grande para abarrotar los centros comerciales. Hay millones de personas en Honduras que en ninguna circunstancia se plantean hacer compras de descuento, porque simplemente no pueden comprar. Así que no, ver centros comerciales llenos no implica que hay dinero suficiente o dinero para todos en el país.

Tampoco implica que todas las personas están gastando irresponsablemente su dinero, aunque claro, no se descarta. Otro razonamiento incorrecto que se hace está relacionado con el tema de moda: fútbol.

Primero, hay quienes parten del hecho de que el fútbol es algo baladí, irrelevante, si queremos ver la vida desde lo meramente funcional. Y si por ejemplo, la selección de Honduras le gana a un país desarrollado, se escucha o se lee: “Por eso es que no nos desarrollamos, porque nos importa más el fútbol”, creo que el subdesarrollo tiene que ver con otros factores, no con un deporte, que ya en sí mismo es noble.

De hecho, en muchos países desarrollados hay fervor por distintos deportes. Hasta se ha convertido en un negocio.Y

para nadie es desconocido que a algunos intelectuales no les gusta el fútbol. Y se ha desarrollado la creencia de que hay una correlación que se convierte en regla general.

La verdad es que eso está alejadísimo de la realidad. Se puede disfrutar de un Argentina contra Inglaterra, y a la vez, pensar con sensatez, claridad y creatividad.