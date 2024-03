CNA: informe sobre el sistema sanitario

Una de las principales características del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) es su labor investigativa y su valentía en denunciar con pruebas los actos irregulares identificados. A partir del año 2022, con el cambio de gobierno, se firmó un convenio entre CNA y la Secretaría de Salud, lo que generó la voluntad de este organismo de sociedad civil en hacer un proceso de auditoría a la red hospitalaria hondureña. Este primer informe trajo consigo la exposición de muchos problemas que existen en el sistema sanitario nacional, los cuales han sido de interés para diferentes autoridades y ciudadanos.

Todos sabemos el deplorable sistema de salud que tenemos, pero no podemos cambiar aquello que no podemos medir, por eso, esta organización de sociedad civil, a través de variables y componentes técnico/científicos, implementó una matriz de evaluación para calificar los diferentes hospitales e identificar sus áreas de fortaleza y puntos de mejora, donde se logran apreciar algunos temas importantes de resaltar: una mora quirúrgica de 13,270 personas en lista de espera, muchos hospitales se encuentran en zonas inundables, asimismo, la infraestructura de la mayoría de estos es obsoleta, problemas con la potabilización, energía, falta de controles de calidad y estándares de calidad, áreas de quirófano no óptimas.

La salud no es un gusto, tampoco un capricho, es un derecho, y derecho que no se exige, se pierde, por eso es necesario hacer hincapié en este tipo de informes, para hablar con fundamentos, respaldar con fuentes nuestras exigencias. El hondureño promedio es aquel que trabaja tierra adentro ejerciendo sus funciones sin seguridad social, expuesto a la naturaleza, subiendo y bajando de la montaña día con día; y pensar que, si logra sucederle algo a él o a su familia, terminará en la sala del hospital más cercano que tenga, sin embargo, esto no es garantía que esta persona vaya a ser atendida de la mejor manera posible, por eso, muchas personas en algún punto de su vida prefieren invertir sus ahorros o hasta endeudarse en un hospital privado esperando salvar su vida o la de su familia, ya que asocia que en el hospital público no podrá resolver su emergencia.

La vida es el principal derecho que tenemos los seres humanos, por eso con la salud de las personas no debe jugarse, este no es un problema que se atribuye a un gobierno, este es un problema estructural donde las administraciones recientes lo que heredan son crisis para administrar, no les da tiempo de implementar modelos de gestión hospitalaria eficientes, ya que deben resolver problemas básicos día con día. Si un gobierno quiere hacer bien las cosas, debe utilizar estos informes de CNA y entrevistarse con el personal técnico de cada hospital para solicitar la aprobación de más recursos para el sistema sanitario, pero también se debe tener la valentía de hacer los cambios que se necesitan, quitar lo que se deba quitar y colocar lo que se deba colocar.