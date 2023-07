Venezolanos migrantes

Los migrantes venezolanos son la única población en Latinoamérica que está siendo considerada con un estatus de necesidad de protección internacional por la ACNUR.

“La crisis económica en Venezuela no tiene precedente en AL y es la más grande que se ha dado en la región y en el mundo en los últimos 50 años, alcanzando incluso unos indicadores más altos de inflación y de contracción del PIB que países en guerra. Esto implica una amenaza directa a la vida, a la seguridad y a las libertades. Es por esto que ellos reciben este estatus”, explica Paula Rossiasco, especialista senior en desarrollo social del Banco Mundial.

Más de 41 millones de latinoamericanos viven fuera de su país de origen, convirtiendo a la región en la que más número de migrantes tiene en el mundo. Sin embargo, no todos ellos son iguales. Una buena parte son migrantes económicos que se desplazan motivados por oportunidades laborales en otros países.

Otros, como los 7.2 millones de venezolanos que se encuentran fuera de su país, muchos otros haitianos y algunos centroamericanos, huyen de crisis económicas, políticas, sociales y climáticas. Comprender estos movimientos traerá beneficios necesarios para los migrantes, pero también para las comunidades que los acogen. El estigma que tiene la población sobre los migrantes que llegan a sus países también debe cambiar.

“La migración es un cambio que experimentamos en nuestro día a día. Como siempre pasa con los cambios, no gustan y generan preguntas, que son preguntas válidas y legítimas que la población debe poder hacer. Lo que pasa es que cuando un Estado no genera respuestas claras ni una dirección política clara o no gestiona el proceso migratorio, se crea confusión y empiezan a generarse mitos”, explica Rossiasco, refiriéndose al estigma de la población que empieza a recibir migrantes en sus ciudades.

El fenómeno migratorio masivo que ha tenido Venezuela ha puesto en alerta a los países como el nuestro porque no estaban preparados para un éxodo tan masivo.