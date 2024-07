Todo o nada

Después de las pasadas elecciones en Venezuela el domingo, hoy miércoles 31 de julio, el fraude que se orquestó ya es un asunto a nivel internacional del que muchos, muchísimos, además de los miles de venezolanos que andan en la calle, donde una vez más no creen en los resultados del CNE, y las protestas en el país de la Revolución Bolivariana están a la orden del día, están exigiendo lo que al parecer ya es demostrable y pidiendo que se cumpla la voluntad del pueblo.

Empero hay algo que debe de quedar claro, en el mundo las dictaduras las sostiene la derecha o la izquierda, al final los grupos de poder siempre están por encima de las necesidades de los ciudadanos, pero los venezolanos ya están cansados y es plausible como han salido a la calle a defender sus derechos de vivir en un país que les brinde otras oportunidades, pues no olvidemos que si los de abajo se mueven los de arriba se caen,.

Estos días serán cruciales para que en las calles sean ellos quienes logren sacarlo del poder o permitan que la dictadura se instale nuevamente, las consignas de libertad y personas enfadadas con el ahora presidente son señales claras que son más los que no están conforme con su mandato, por desgracia ya empezó a correr la sangre, pero es que ninguna lucha se ha ganado sin que esta se derrame.

En un país donde las brechas sociales están bien delimitadas, no es justo que las personas emigren porque en su tierra no se puede vivir de manera digna, y claro que migración hay por todo el mundo, pero el caso de Venezuela llega a niveles extremos, el repudio es algo que no se puede ocultar.

La tiranía lleva años consumiendo a ese pueblo y ahora sienten que es el momento de remar contra la corriente si es necesario con tal de no seguir bajo este yugo, y como bien ya ha dictado la historia está en sus manos y solamente en ellas liberarse y darle paso a un nuevo porvenir. Es ahora o nunca.