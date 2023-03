Proyecto y metas

Para uno de mis cursos me toca encontrar un proyecto de impacto social que ejecutar y después investigar y refinarlo. Estoy teniendo dificultades para elegir en qué quiero dedicar mis energías ya que deseo trabajar en un tema que tenga mucho significado para mí. También debe ser algo en lo que tenga alguna fortaleza y, por supuesto, las herramientas para implementarlo.

He estado usando un mapa de oportunidades de negocios que es una herramienta que puedes utilizar para identificar brechas en el mercado. Te obliga a describir tu mercado, qué productos y servicios deseas ofrecer, cómo presentarás tus productos y servicios, cómo los producirás y qué modelo de negocios utilizarás, lo que incluye tu estrategia de precios y los vendedores con los que te quieres asociar.

Esta herramienta es muy útil, ya que me estaba enfocando más en el producto o servicio que deseaba ofrecer, pero me olvidé de las otras partes de la ecuación. Mi meta es poder llenar esos espacios para que el proyecto cubra todas las bases.

Explorar sin enfocarme en el resultado es algo que me cuesta. Pero estoy convencida de que esta es una parte vital para crear e iniciar proyectos; aceptar el no saber y seguir buscando. Con eso en mente, me estoy tomando el tiempo para ver qué se ajusta mejor. Hasta este momento, he permanecido en esta etapa por más tiempo del que le habría dedicado en el pasado.

Aunque es incómodo, esta paciencia está empezando a dar fruto. Algunas de mis ideas iniciales fueron buenas, pero no estaban potenciando fortalezas o no me interesaban tanto. Recientemente he encontrado otras que combinan mejor un tema que es importante para mí con mi plataforma. Si me hubiera lanzado a diseñar un plan con la primera idea que tuve, no me habría topado con algunos de los conceptos que ahora estoy explorando y que se adaptan más a mis metas.