Oferta de remate

Llevan años vendiéndonos las zedes como el milagro del siglo, el Silicon Valley tropical que nos iba a sacar de pobres. Pero la realidad es mucho más burda: las zedes no son modernidad, son el mismo carro viejo de siempre, pintado de azul metalizado, con ambientador a pino y vendido como si fuera nave de paquete. Es la vieja historia del enclave. Antes venían con sombrero de ala ancha y promesas de progreso a cambio de llevarse el banano y el mineral, dejándonos la montaña pelada, el río sucio y la cuenta del agua. Hoy no vienen con sombrero; vienen con corbata, presentaciones en PowerPoint y un ejército de abogados. Cambió la marca, pero el contrato es el mismo. Imagine que usted le alquila el patio de su casa a un desconocido. No le cobra renta, no le pide para los servicios y le permite construir lo que quiera. El inquilino le destroza el césped, pone un negocio privado, cobra en dólares y, el día que usted asoma la cabeza para pedirle que le baje al volumen a la música a las tres de la mañana, el tipo lo demanda en un tribunal extranjero por “interrumpir su libre comercio”. Así de ridículo, así de absurdo. Nos hicieron creer que las zedes fallaron por mala suerte o improvisación. Mentira. Es un modelo con obsolescencia programada: un sistema diseñado desde la fábrica para arruinarse a propósito, mantenernos dependientes y obligarnos a entregar las llaves de la casa para no ensuciarnos las manos. Te regalan el mango cromado de la máquina de afeitar, pero la hojilla -que es la justicia, las leyes y el territorio- te la cobran en dólares y bajo sus condiciones. Al final, del enclave bananero a la mina, y de la mina a la zede, el disfraz cambia, pero el engañado siempre es el mismo: el ciudadano de a pie, el que barre la acera, el que hace fila por el agua y el que se queda viendo cómo rematan su propio patio. ¡Vaya ganga de soberanía!