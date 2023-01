La constancia y el valor del interés compuesto

Cuando me falta la energía o el tiempo para poder tener un día tan productivo como me gustaría, algo que me motiva es la idea del interés compuesto.

Tal vez suene extraño leer que obtengo inspiración de algo tan conceptual como el interés, pero el interés compuesto me recuerda que añadir más de forma constante (dinero, esfuerzo, conocimiento), sin importar lo demás que esté pasando, resultará en crecimiento exponencial.

Debido al interés compuesto, añadir un dólar este año hará que ese dólar valga más exponencialmente cuando lo retires al final del período de tu inversión. Cuanto más largo sea el período durante el cual el interés se acumula, mayor será la ganancia. Si tienes $100 y obtienes $3 de interés en esa inversión original, tendrás $103 al final del año. Si reinviertes esos $103, ahora obtendrás intereses sobre tu inversión original más los intereses que ya tengas.

Si después inviertes más dinero, digamos $20, incrementarás tu principal y le darás más impulso al efecto de incremento de tu inversión original. El interés compuesto puede tener un gran impacto, pero solo funciona si este es constante. Es en los momentos en los que deseamos dejar de ser constantes que más diferencia hace seguir. La clave es continuar y no detenerse. Solo entonces se acumularán los beneficios y obtendremos las recompensas de nuestro duro trabajo.

Si aprendemos a tener la perspectiva del crecimiento compuesto, seremos capaces de ver el crecimiento desde un punto de vista diferente. Siempre que sea posible añadir un nuevo desarrollo o producto que le dé un impulso a la compañía, será como añadir esos $20 adicionales a los $100 que ya ahorraste. Entonces, podrás añadir poco a poco para mejorar tus sistemas, los tipos de productos que ofreces y tus tácticas de mercadeo.

Todo cuenta ya que mejorará tu plataforma en general y fomentará que la compañía mejore de forma constante.