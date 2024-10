Jóvenes con desidia

1

Con conocimiento de causa puedo decir que la generación que vino después de la nuestra, y, obviamente, sin generalizar, es una juventud a la que no le gusta sacrificarse, que está cansada de la vida de un adulto sin ellos todavía llegar a esa etapa.

2

Vivimos en una época donde todo lo queremos rápido, donde la juventud se aburre fácilmente, y en donde por desgracia muy pocos tienen interés por educarse, pues actualmente hay caminos más fáciles y que dejan dinero.

3

Eso nos han enseñado, nos graduamos para tener un mejor empleo y por ende mejores sueldos, pero el verdadero valor del conocimiento es como un diamante debajo del lodo, pocos se atreven a encontrarlo; y es precisamente eso que esta generación no quiere sacrificios, ya el profesor no puede ser exigente porque se quejan, y yo me pregunto: ¿dónde queda la enseñanza integral? Si en el aula de clases no enseñamos responsabilidad, profesionalidad.

4

Entonces qué tipo de profesionales les vamos a dar a la sociedad, porque después de eso cuando salen al mercado laboral se pone en mal el nombre de toda una institución. Tal vez por unos cuantos estudiantes que se quejaban porque el profesor era un poco exigente, no les gusta leer, a su corta edad dicen que están llenos de ocupaciones.

5

Nacieron con la tecnología en su mano, pero para el aprendizaje les cuesta dominar esas herramientas, es una paradoja y para el profesor una encrucijada el que un estudiante no pueda usar la plataforma virtual para sus clases, pero anda un teléfono inteligente con muchas aplicaciones para editar videos, imágenes, música, etc.

6

Es verdad cada realidad es distinta, muchos de ellos trabajan, pero si otras generaciones e incluso algunos de nosotros pudimos hacer lo mismo, estudiar haciendo sacrificios, ¿por qué ellos no? No les gusta el profesor que los pone a pensar, aquel que quiere que despierten su creatividad, no entienden instrucciones, y no se les puede decir lo que no quieren escuchar o lo que deben, solo lo que quieren, ¿Qué carácter se les está forjando? ¿Cómo puede avanzar una sociedad en donde hay más oportunidades de estudiar que antes, pero la educación no se aprovecha?