Internas liberales 2025

1

Esta es la segunda parte de mi conversación con el aspirante del Partido Liberal, Luis Zelaya, sobre sus expectativas para el 2025.

2

¿Crees que hay tiempo aun para que el CNE haga este trabajo de depuración antes de las internas? “El deber y responsabilidad constitucional del CNE es depurar las participaciones a cargos de elección popular y asegurar un proceso transparente y limpio con el TREP y la huella dactilar como ejes fundamentales”.

3

¿Por qué los liberales deben darle el voto este 9 de marzo? “Porque es el único realmente liberal, que nunca renegó de su partido, que no ha sido electo en ningún cargo de elección popular por otro instituto político, que nunca votó por otro partido ni candidato presidencial que no sea liberal. Es decir, el único liberal genuino y auténtico que estará en la papeleta presidencial de marzo 2025. Porque tiene el mejor perfil académico y profesional, presidencial, el que depuró sus planillas a cargos de elección popular, el que ha demostrado ser incorruptible e insobornable, que jamás será mencionado en ningún juicio de New York ni sus cercanos colaboradores. Por ser un hombre de familia, temeroso de Dios y defensor de la vida desde su concepción”.

4

¿Qué le dirías a los independientes en ese sentido? “Que voten el 9 de marzo o que no se esperen hasta noviembre para darte ese respaldo en las urnas. Que en el proceso interno de marzo elegimos el menú de opciones que tendremos en noviembre, el cambio que necesitamos imperativamente en el país inicia en marzo, así que su voto es fundamental ahora, no solo en noviembre”.

5

¿Cómo sería la relación con Donald Trump y tu gobierno? “No hay duda que los Estados Unidos son nuestro mejor aliado. Estados Unidos ha sido, es y debe seguir siendo nuestro aliado estratégico en lo político, comercial y humanitario. Nuestra relación con ellos va más allá de lo político y socioeconómico, es una relación estrecha con casi dos millones de hondureños que viven en Estados Unidos y sostienen nuestra economía con las remesas que envían -y hay que decirlo- con un alto costo social para nuestro país”.