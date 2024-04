Ingeniero en política

En el Partido Republicano de Honduras hay un grupo interesante de profesionales de la ingeniería que están incursionando en política para buscar transformar Honduras.

Uno de ellos es Irán Osorio Quiñónez, graduado de ingeniero industrial en la UTH en 2013. Recuerda que desde su juventud trabajó el oficio de albañilería, “el cual conocí y aprendí de mi padre don Julián Osorio”.

Le pregunté ¿qué le motivó a participar en política? La verdad es que estando en la política se pueden realizar buenas obras sociales en favor de la comunidad, con el objetivo de servir a los demás, ser útil a la sociedad no solo a nivel personal, mi motivación es servir a mi país y al prójimo. ¿Es su primera vez o ya había participado en política? Para un cargo de elección popular es mi primera vez, sí he servido en la recolección de firmas, he colaborado participando en mesas electorales, pero no para un cargo de importancia.

¿De ser electo regidor de la municipalidad de San Pedro Sula cuáles serán sus principales proyectos que impulse? Ordenamiento vial: San Pedro Sula sigue experimentando un gran crecimiento, tanto de población como vehicular, por lo que es necesario ampliar bulevares, construir más puentes y hacer modificaciones en ciertos puntos que son cuellos de botella para desahogar el congestionamiento vehicular, sobre todo en la hora pico.

Calles destruidas: la mayoría de las calles de San Pedro Sula ya dieron su vida útil, aunque algunas son reparadas, pero se dañan debido a las lluvias, también el transporte pesado que es necesario pues San Pedro Sula es la capital industrial de Honduras, es necesario repavimentar estas calles por donde transita el transporte pesado.

Drenajes obsoletos: la infraestructura de aguas lluvias no es capaz de drenar y algunas calles se inundan por lo que hay que hacer un estudio además de un ordenamiento.