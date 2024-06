En un país en donde hace muchos años no se resuelve el muy importante caso del empleo y, por ende, la ola de desempleados todos los años crece más, se suman jóvenes, personas mayores, mujeres, mujeres embarazadas, profesionales universitarios y con postgrados, madres y padres de familia, pero que por desgracia no encuentran un empleo para poder tener un sustento, y meses después que se instalara el nuevo gobierno la ley del empleo por hora fue derogada a medias; sin embargo los bandos a favor o en contra de esta decisión están divididos, ¿fue realmente una buena iniciativa derogar una ley en un país donde el desempleo sigue en aumento? Y también debemos mencionar qué beneficios tiene para el empleado un empleo de este tipo, pues con este tipo de contrato al solo trabajar unas horas difícilmente van a ganar el salario mínimo, tampoco puede optar a préstamos y no los cubre el Seguro Social o al menos la gran mayoría de empresas no afilia a sus trabajadores, entonces es complicado poder mejorar el estilo de vida de las ciudadanos con este tipo de empleo, para el progreso de los pueblos, además de la educación, y la salud se debe de tener un empleo que le dé condiciones dignas de vida a los empleados y no solo un trabajo para subsistir, y es que en pleno siglo XXI aún hay trabajos en donde dejan al descubierto que la esclavitud solamente fue maquillada, trabajos de más de 12 horas, con condiciones no adecuadas, trabajos con muy pocos derechos, pero que lastimosamente son las opciones que vienen para los hondureños y darles empleo, en la actualidad y desde hace mucho tiempo ya, los profesionales están muy mal pagados, incluso a los políticos no les ajusta el sueldo ganando cien mil lempiras o más, en realidad no sabría decir entonces como hace el resto de los hondureños que ganan entre catorce mil, diez lempiras y en algunos casos. Urge que se revise el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, pues los grandes capitales son generados por los trabajadores, hay que revisar y delimitar aquellos casos en donde quizá pueda aplicar el empleo por hora.