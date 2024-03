El mañana se construye hoy

Lo más difícil de alcanzar el éxito es tener el valor de correr tras él cuando va más rápido que nosotros, las oportunidades nadan en el río de la vida, pero no todos tenemos ganas de pescarlas, de pequeño no soñaba con ser astronauta o piloto, yo quería ser lo que desean ser la mayoría de los niños, policía, bombero y hasta cobrador de bus, mi cuerpo y mis pensamientos eran pequeños como una nuez, pero justo antes de convertirme en un adulto, mi mente como un paraguas se abrió, y supe que podría pararme en la misma cima del mundo si así me lo proponía, fue casi en un abrir y cerrar de ojos que la vida pasó, y justo a tiempo lo descubrí, porque con el pasar de los años ni los pensamientos son tan profundos ni los sueños se vuelven tan deseables, ni el cuerpo se rinde igual a como cuando eres joven, para ganar una guerra primero hay que librar mil batallas, ahora que soy consciente, puedo conversar largas horas con mi cerebro para coordinar como vamos a lograr nuestros objetivos, y cuando alguien que quiere aprender se me acerca, puede oler mis pensamientos pues estamos caminando por la misma ruta, pero el mundo ahora piensa diferente, no entiendo como habiendo tanta información hay tan poco conocimiento.

Y fue así, como olvidamos que el sueño por el que luchamos hoy, será la realidad que podamos disfrutar mañana, y tomamos pequeños sorbos de alegría, de satisfacción, olvidando que vivir es un privilegio y ser joven también, y continuamos la vida viviendo sin saber vivir, creyendo que el destino ya está escrito, pero sin hacer nada para cambiarlo, el futuro es hoy, lo tenemos entre nuestros dedos está allí para que se moldee como el artesano al barro, como el escritor inyectando consciencia con unas letras.

No nací en cuna de oro, pero tampoco la vida me ha maltratado para dejar que mi piel se lacere por los rayos del sol o por la fría nieve, el hambre tampoco me ha acompañado ni siquiera largas horas, mucho menos días, y fue así como gracias al conocimiento alcance estar en la cima.