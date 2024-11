El impacto de Sara

1

Aunque pasaron ya más de 20 años del Mitch, y cuatro de Eta y Iota, llegó Sara en 2024 y solamente con tres días de lluvia, los desastres causados en el país fueron devastadores, no cabe duda que nuestro territorio es muy vulnerable, demostrado además que somos una nación en donde el atraso en infraestructura es muy notable, se dice que todavía no nos recuperamos al 100% del Mitch, y con la llegada de estos fenómenos el país queda sumergido en el atraso y la pobreza, casi siempre son las mismas las zonas afectadas, y pasan los gobiernos y los problemas siguen siendo los mismos, llueve en Tegucigalpa y toca abrir las compuertas de las represas porque se rebalsan de agua, pero se desborda el río Choluteca, llueve en Tela y las calles parece que se hacen una misma con el mar, las zonas vulnerables se inundan y la historia parece que es la de nunca acabar, en la zona sur pasa lo mismo, apenas llueve unas horas seguidas y ciudades enteras están inundadas, ¿acaso no se pueden hacer obras de mitigación para evitar esto?

Los bordos de El Progreso y Choloma llevan años en donde los que les construyen no han resuelto el problema, solo ha sido un plan de demagogia y, por desgracia, el hondureño tiene memoria de corto plazo, sin embargo, se podría justificar este hecho ya que el país o dicho de otra manera, la mayoría de hondureños tiene que lidiar con distintos problemas cada semana, una muestra más de lo atrasado que estamos, entonces el problema por muy grande que sea se acumula para darle paso al siguiente.

La tormenta tropical Sara, y su corto paso en este país, dejó muchos pasos incomunicados y obras que demostraron estar construidas con baja calidad, están los puentes hechos por los japoneses y siguen de pie, pero al parecer las obras que se han hecho con gobiernos nacionales no dan la talla, la cuerda siempre se rompe por el lado más delgado, y los que menos tienen son los más vulnerables, esperemos que al menos en una década ya haya pensado en brindar soluciones para un país que ha estado en el abandono.