Cuento de hadas

Cuando ocurre algo inesperado deja de ser un día cualquiera. Ahora sabrán por qué se los digo. No me gustaba mucho el bosque, pero desde ese día, cada vez que puedo, regreso a esa hermosa cascada. Eran las vacaciones de Semana Santa. Fuimos a visitar a los abuelos fuera de la ciudad.

Me gusta la leche recién ordeñada, las tortillas recién hechas, los frijoles con cuajada y todos esos manjares que se dan solo en el campo, aunque no me gustaba mucho el campo. ¿Qué paradoja, verdad? No hasta hace poco. ¡Calma, calma!, ya les voy a contar lo que sucedió.

Por esas cosas del destino, ese día amanecí con ganas de ir a recoger leña. Ya quedaba poca para encender el fuego y mi abuelo arreglaba el cerco, así que decidí ayudar con las labores de la casa. Vaya por la cascada, hijo -dijo mi abuela-. Está un poco largo, pero caminar es bueno, y la leña de allí está sequita. Llegando yo, justo cuando me agaché a juntar la leña, miré en la cascada algo que a primera vista y de lejos, parecía una especie de grandes insectos, luego me fui acercando y para mi sorpresa eran hadas, sí, así como las de los cuentos de Disney, pero en la vida real. Me acerqué lo más que pude y me escondí detrás del tronco de una caoba, eran varias, y jugaban a entrar y salir de las cascadas.

Luego sentí un olor como a miel, con hierba o algo así, y me susurraron al oído: -ven a jugar con nosotros. ¡Quedé perplejo! Luego sentí que una nube se posó sobre mi cabeza y allí estaban todas. -Vámonos, le dijeron a la que estaba a mi lado. Tenemos prohibido hablar con los humanos. ¡Tranquilas!, les dije, guardaré su secreto. Por unos momentos sentí que el tiempo se detuvo, y al volver me dijeron: ven con nosotras, y detrás de la cascada había un mundo que los humanos no conocen. Tienes un corazón puro y noble, cuidas el bosque y por eso te dejamos entrar. Somos guardianes de la naturaleza... y ahora también tú lo eres. Aunque irás en contra de tu raza. (Cuento)