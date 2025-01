1

En un país donde la justicia nunca ha llegado a las altas esferas, en donde la corrupción ha reinado desde los tiempos de la Colonia y sin olvidar que estamos a meses de las elecciones primarias, en marzo de 2025, la noticia que sacudió los medios nacionales a inicios de año fue la captura del general, quien tuvo una afección de salud y ahora tiene casa por cárcel, así como los que hicieron el desfalco del IHSS, así como la que vendió pastillas de harina al Estado y podría seguir siendo el 2025 el año de las revelaciones, no podemos más que intentar ver la realidad y hacer saber que no podemos seguir creyendo que se está haciendo justicia, además de que hay un dicho que dice justicia tardía no es justicia.

2

En este año la clase política, acostumbrada a engañar a la población, tiene ya montado su espectáculo para que muchos de aquellos que los idolatran sigan creyendo que son la solución, y no estoy diciendo que los políticos todos son corruptos, pero al menos una gran mayoría que está y que están desde hace mucho, sí, la historia se sigue repitiendo y hay muchos hondureños con memoria corta, y muchos otros obcecados con un color político que nunca verán la realidad como es.

3

Es por eso que se critican los unos a los otros, que se hacen alianzas y hay traiciones, todo a la vista de un público, pero en política no hay enemigos y pocos saben esa realidad, que todos comen en la misma mesa, que si quitaron la extradición, pero de la cúpula y sin discriminar partidos nadie se fue, que si el exalcalde fue acusado de lavado y allí sigue en campaña, que si el primo del diputado anda en malos pasos, absolutamente, todo eso es show, al final nunca procede y con el tiempo solo queda en noticia.

4

Finalmente, en el mundo también se darán muchas cortinas de humo, pero poco a poco el mundo revelará lo que muchos ya sabían y que otros no creían y poder seguir desviando la atención para que los mismos sigan votando por los mismos.