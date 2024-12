TwoSet Violin se despide tras 11 años de humor y música clásica

1

Por Javier C. Hernández / The New York Times

2

Los violinistas Eddy Chen y Brett Yang arribaron a Bangkok hace poco con una misión traviesa. Habían ido para grabar videos de hip-hop sobre Beethoven, Bach y otros titanes de la música como si aún estuvieran vivos.

3

“Me llamaron duro e insensible”, rapeó Chen, disfrazado de Beethoven con una peluca gris, en un video. “No puedo decirles lo que estoy ocultando”.

4

Era simplemente un día más en la vida de Chen y Yang, conocidos como el dúo cómico TwoSet Violin, que tienen millones de seguidores por el humor y la extravagancia que aportan al mundo serio de la música clásica. Durante más de 11 años, han estimulado a una generación más joven de músicos y han ayudado a disipar la imagen estirada de su campo.

5

Chen y Yang han interpretado el Canon en Re Mayor de Pachelbel con pollos de goma, organizando juegos alocados de caras y gestos con temática de compositores e imitado brutalmente a actores que simulan tocar el violín en películas.