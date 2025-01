Marianne Jean-Baptiste y su regreso con Mike Leigh en Hard Truths

La actriz iba a pasar los siguientes cinco meses trabajando con el veterano director británico Mike Leigh. Como ocurre con todos los proyectos de Leigh, no había guión y Jean-Baptiste no sabía que ella interpretaría el papel principal, mucho menos de qué se trataría la película. También sería la primera vez que la pareja trabajara junta en casi 30 años.

Por Simran Hans / The New York Times

La película “Hard Truths” se centra en Pansy, interpretada por Jean-Baptiste, una mujer cascarrabias de mediana edad que escupe veneno a dependientes desprevenidos, a bebés calvos, a su hijo y a su dentista, entre otros. ¿Qué aqueja a Pansy? “Ella dice que la gente”, dijo Jean-Baptiste en una entrevista, riéndose maliciosamente. Pero Pansy está sufriendo y la actriz encuentra la vulnerabilidad detrás del exterior cáustico de su personaje.

Cuando Jean-Baptiste vio la película terminada, dijo que no se reconoció como Pansy. “La miro y digo: ‘¡No me veo así! Esa no soy yo’”. Ella atribuyó esta transformación a los métodos de inmersión de Leigh.

Una vez que llegó a Londres, Jean-Baptiste y Leigh se pusieron a trabajar. Ella y los demás actores pasaron meses mapeando meticulosamente cada detalle de la psicología de sus personajes. Luego improvisaron.

Jean-Baptiste dijo que cuando asistió a los Oscares en 1997, “no sabía lo que significaba estar nominada”, pero “ahora sí lo sé”. Ella estaba al tanto de los rumores sobre el premio de la Academia, dijo, y agregó que, si bien intentaba no tener grandes expectativas, era halagador. “¿Por qué desestimarías a la gente que dice: ‘Creemos que eres muy buena en tu trabajo?’”, preguntó.

© 2025 The New York Times Company